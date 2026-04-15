Kad neprijatelj napada, svi se ujedine bez obzira na političku partiju: Blokaderi gledajte kako Italijani brane državu i učite (VIDEO)

Blokaderi u Srbiji bi trebalo da se ugledaju na Italijane koji čak i kada su politički protivnici podržavaju jedni druge, što pokazuje slučaj kada je italijansku premijerku Đorđu Meloni tokom sednice odbranila njena opoziciona rivalka Eli Šlejn.

Dok opozicioni predstavnici sastanče po sobama raznoraznih briselskih hotela i tu prikupljaju podatke kako da udare na sopstvenu državu - rušenjem njenog predsednika, Italijani drže čas kako se država brani onda kada Zapad krene da je ruši.

Kad Tramp napadne italijansku premijerku Đorđu Meloni, onda svoj glas diže i njena ljuta protivnica Eli Šlejn i poručuje: "Dalje ruke od naše premijerke i Italije, mi smo svi jedinstveni kad nas napadne neko spolja!"

To pokazuje kako ozbiljna država reaguje u trenucima kada strane sile žele da je destabilizuju, dok se u Srbiji takvi trenuci, čini se, koriste da idu u korist onima koji potpiruju haos u državi.

Pogledajte reakciju Eli Šlejn kako srčano brani premijerku Meloni.

Autor: Pink.rs