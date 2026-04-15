Stiže jako naoružanje: Vučić otkrio plan za 'eksploziju' dronova i neprobojan PVO štit!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će država u narednim danima potpisati velike i važne ugovore za dalju nabavku sredstava naoružanja i vojne opreme.

"Želim da vas obavestim da ćemo u narednim danima potpisati velike ugovore, veoma važne ugovore za dalju nabavku sredstava naoružanja i vojne opreme, da nas očekuju velike i važne posete gde očekujemo dodatne ugovore sa drugim zemljama, da smo napravili velike narudžbine za našu vojsku, da stanje ratnih materijalnih rezervi, stanje popune, kako vojnicima, tako i ubojnim sredstvima je značajno bolje nego u januaru mesecu, iako ni u januaru nisam bio nezadovoljan. Nikada ja neću biti dovoljno ili nikada neću biti zadovoljan, ali je bolje nego što je bilo i tu se vidi trud i rad naših oficira", rekao je Vučić nakon sastanka sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Predsednik je istakao da će mogućnosti Vojske Srbije biti podignute na viši nivo, što će doprineti unapređenju odbrambenih mogućnosti Srbije.

"Mi ćemo imati takve mogućnosti da ništa neće moći da nam promakne, da ćemo sve da vidimo, od strateške avijacije u okruženju do onih koji pune gorivo tuđim avionima na velikim udaljenostima od naše zemlje, do toga da ćemo imati izrazito snažnu višeslojnu protivvazduhoplovnu odbranu koja se sastoji i od elektronskih ometača i od elektronskih napadnih sredstava i od one opreme i onog oružja i oruđa koja služe za zaštitu trupnih jedinica, dakle za zaštitu naših trupa, do onih koji služe za zaštitu naših gradova, najvažnijih objekata, infrastrukturnih objekata i svega drugog", naveo je Vučić.

On je naglasio da se količine naoružanja i opreme, ali i snaga, kapaciteti i dalekometnost uvećavaju i dodao da će po svim tim pitanjima razvoj Vojske Srbije biti nastavljen.

"Količine naoružanja i opreme se uvećavaju, snaga, kapaciteti, dalekometnost takođe i po svim tim pitanjima nastavićemo dalje da se razvijamo", rekao je predsednik Srbije.

Istakao je da će u ovoj godini, osim porasta proizvodnje dronova u Srbiji, akcenat biti stavljen i na robotizaciju i digitalizaciju Vojske Srbije.

"Osim uvećane proizvodnje dronova, koje očekujem eksploziju u ovoj godini porasta proizvodnje dronova u našoj zemlji, dakle, osim toga mi ćemo se značajno posvetiti robotizaciji i digitalizaciji naše armije i uspećemo u tome. Mislim da ćemo po tom pitanju biti jedna od armija sa najizraženijom interoperabilnošću i najvećim sposobnostima, ne samo u našem regionu, već i šire od toga", istakao je predsednik Vučić.

Autor: D.Bošković