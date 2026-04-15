'KO ĆE BITI NA VLASTI U SRBIJI ODLUČUJU GRAĐANI SRBIJE!' Vučić o pominjanju 'mađarskog scenarija' Neki ljudi misle da ovde odlučuju stranci!

Aleksandar Vučić je poručio da o tome ko će biti na vlasti u Srbiji odlučuju isključivo građani, uz ocenu da pojedini politički akteri unapred proglašavaju pobedu i nakon izbora ne prihvataju rezultate, već odgovornost prebacuju na spoljne faktore.

O tome ko će biti na vlasti u Srbiji odlučuju isključivo građani, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić, navodeći da pojedini akteri "sa lakoćom neodgovornosti" ulaze u izborne procese i unapred proglašavaju pobedu, dok nakon izbora ne priznaju rezultat i ne čestitaju protivnicima. Odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše navode pojedinih opozicionih medija o mogućem "mađarskom scenariju" u Srbiji, Vučić je rekao da se takvih tvrdnji naslušao još od pada nekadašnjeg premijera Rumunije Viktora Ponte.

- Pa su rekli 'evo ga, glavni Vučićev prijatelj iz okruženja, rumunski premijer Viktor Ponte je pao, sledeći je Vučić.' Znate li koliko sam premijera Rumunije u međuvremenu promenio? Šest ili sedam. I sa svakim se video, razgovarao i tako dalje. Toliko o tome. Nemojte da vam pričam da su to isto govorili za Sebastijana Kurca. Nemojte da vam govorim da smo to 2020. slušali o Milu Đukanoviću, o Zoranu Zaevu i svaki put je bilo 'sledeći je Vučić' - rekao je predsednik Srbije.



Dodao je da je za njega samo problem u tome što neki ljudi u Srbiji misle da stranci odlučuju o tome ko će da bude na vlasti.

- Dakle, problem je u njihovim glavama. O tome ko će biti na vlasti u Srbiji odlučuju građani Srbije i zato građani Srbije pružaju meni podršku, a ne i njima - istakao je Vučić.

Dodao je da naši opozicioni lideri nikada neće biti kao odgovorni opozicioni lideri iz Italije, koji su stali u odbranu premijerke Đorđe Meloni kada ju je američki predsednik Donald Tramp napao i kada su oni poručili Trampu da ne može da napada njihovu premijerku i rekli da je Italija suverena zemlja.

- Tako se ponašaju odgovorni opozicioni lideri, što naši nikada nisu bili i nikada neće biti i zato narod odlično ume da izabere. A ja volim ljude koji sa nepodnošljivom lakoćom neodgovornosti ulaze u izborne procese i uvek u njima pobeđuju, ali pre izbora. A kad se izbori završe, onda ne umeju da čestitaju onome od kojeg su izgubili, već kreće kuknjava da je opet neko drugi, treći kriv. U ovom trenutku imamo mnogo drugih i važnih stvari o kojima moramo da razgovaramo, probleme koje moramo da rešavamo i ljudi znaju ko se bavi njihovim problemima, ko se bavi njihovim boljim životom, a ko se bavi sobom i svojom foteljom i u skladu sa tim, ljudi će doneti svoje odluke - rekao je predsednik Vučić.

Autor: D.Bošković