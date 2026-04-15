AKTUELNO

Politika

'Otkrili smo frapantnu pljačku i izvlačenje novca iz budžeta države'Otkrivena šokantna saznanja posle suđenja Selakoviću (FOTO)

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Današnje ročište u slučaju "Generalštab" završeno je. Naredno ročište, treće po redu, zakazano je za 10. jun.

Branilac Vladimir Đukanović izneo je šokantna saznanja.

- Ministar Selaković je veoma dobro izneo odbranu i pokazao da unutar države postoji kriminalna struktura koja pljačka državu i vara građane. Ti ljudi moraju da završe u zatvoru. Zašto tužilaštvo ne reaguje na postojanje tih osoba koje izvlače novac iz budžeta naše zemlje, to je pitanje za TOK. Čuli su danas sve i molimo ih da reaguju - istakao je Đukanović.

On je istakao da je odbrana sprovela internu istragu.

- Podaci do kojih smo došli su skandalozni i frapantni. Pljačka koja se sprovodi kroz državne institucije i od strane ljudi koje niko nije birao... Krenula je interna revizija kroz Ministarstvo kulture i kroz Fondove... - istakao je Đukanović.

Moglo se primetiti i da je ispred suda dosta manje blokadera nego prošlog puta.

Ročište je zakazano u slučaju "Generalštab", a među optuženima u postupku su pored ministra Selakovića i sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, v.d direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović.

Autor: D.Bošković

