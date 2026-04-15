RATKO MLADIĆ DOŽIVEO MOŽDANI UDAR: U teškom je stanju, oglasio se i njegov sin

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug AP/Peter Dejong ||

General Ratko Mladić doživeo je lakši moždani udar i sada je u jako teškom stanju, rekao je danas njegov sin Darko Mladić.

Darko Mladić je agenciji Srna rekao da se to desilo u petak, 10. aprila i da očekuje da dobije dokumentaciju od zdravstvene službe tribunala u Hagu da tačno vidi šta se desilo.

- General je bio prebačen u bolnicu, pa su ga istog dana vratili u pritvorsku jedinicu. Najverovatnije je imao lakši moždani udar. Obećali su nam da će nam poslati te dokumente. Osim usmenog razgovora sa lekarom, nismo dobili ništa. Čekamo da nam pošalju te nalaze, koje su radili isti dan, ali još nismo dobili ništa - naveo je Darko Mladić.

Foto: TV Pink Printscreen

Prema njegovim rečima Mladić je u jako teškom stanju i više ne može da sedne ni u kolica i da slabo komunicira.

Kako navodi agencija Ratko Mladić je imao više moždanih udara, a ima i ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima.

Više puta je bio hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.

Od 2024. godine se nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu.

Autor: Marija Radić

