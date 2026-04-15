BLOKADERU IZ UŽICA PRONAĐENA DRUGA Mesecima divljao, sad dolijao kao diler

Protiv njega je podneta prijava u redovnom postupku
Nemanji Novakoviću, blokaderu iz Užica u garaži su pronađene opojne droge.
Ovaj blokader mesecima je divljao po Užicu, a sada je dolijao kao diler.
15. април 2026.
Kako se saznaje, njemu se na teret stavlja krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246 A stav 1.
Njemu je tokom pretresa stana i drugih prostorija zaplenjeno sledeće:
15. април 2026.
-zelena biljna materija nalik na opojnu drogu marihuana, bruto tezine 32 g
-vagica za precizno merenje
Protiv njega je podneta prijava u redovnom postupku.