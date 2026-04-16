'Ratko Mladić je dezorijentisan, teško govori' Sin srpskog generala o stanju oca nakon moždanog udara

Srpski general Ratko Mladić sve je u težem i težem zdravstvenom stanju. Kako nam kaže njegov sin Darko Mladić nakon moždanog udara, koji je doživeo u prošli petak, stanje mu se svaki dan pogoršava.

- Čuo sam se sa njim, donesu mu telefon u krevet i on i dalje nije potpuno prisutan, dezorjentisan je, ne razume sve šta se priča. Jako je slab i stanje mu je kako mi se čini baš alarmantno. Razgovarali smo nekih 15 minuta, ali to nije bio pravi razgovor, jer on ne razume šta ga pitaš, šturo odgovori, nema snage - kaže nam Darko.

On navodi da su poslali zahtev u Hag da se što pre odrede termini da generala u bolnici posete i pregledaju neurolog i kardiolog iz Beograda.

- On je imao taj moždani udar u toku video poziva sa mnom u prošli petak. Ti video pozivi sa porodicom su mu omogućeni od perioda korone dva puta nedeljno, jer nismo mogli da ga posećujemo. U toku razgovora, samo je prestao da govori i pojavio mu se čudan izraz na licu, a glava je krenula da pada. Zvao sam ga, a on je reagovao samo pomeranjem glave. Shvatio sam šta se dešava i alarmirao čuvare, koji su pozvali zdravstvenu službu i onda je prekinut video poziv. Odvezli su ga u civilnu bolnicu, gde mu je urađen skener glave i ostali pregledi. Oni su mu u petak i povratili moć govora, ali je vraćen u zatvorsku bolnicu, gde leži već poslednje dve godine i od nedelje mu se stanje pogoršava i govor mu je loš - priča nam Darko Mladić.

Generalov sin kaže da ga je zvala doktorka i usmeno informisala kakvo je stanje Ratka Mladića, da je imao moždani udar i obećala da će im od ponedeljka dostaviti svu najnoviju zdravstvenu dokumentaciju, ali prošla su već četiri dana, a ništa nije stiglo iz Holandije.

Ratko Mladić imao je već nekoliko lakših moždanih udara u Hagu, infarkt, a u aprilu 2024. godine otkazali su mu bili bubrezi i od tada se nalazi u zatvorskoj bolnici. Više puta je porodica tražila da se pusti na lečenje i rehabilitaciju u Beograd uz sve bezbedonosne garancije države, ali su predsednici suda u Hagu to odbijali. Poslednji takav zahtev upućen je u junu prošle godine, kada je general isto bio u teškom stanju, ali je i on odbijen pod političkim pritiscima.

- Mi smo naveli nekoliko slučajeva u kojima su zatvorenici pušteni na lečenje, moj otac je ispunio sve standarde za to, jer tamo više i uz najbolju nameru nemaju kapacitet da mu pruže adekvatnu negu. Posle mesec i po dana sudija Santana je to odbila i izmislila novi standard, po kojem da bi ga pustili Ratko mora da bude akutno terminalno bolestan, što znači da uskoro umire, kao što se desilo u slučaju generala Pavkovića. Moj otac nije osuđen na smrtnu kaznu i s obzirom na to da on ne može da bude adekvatno lečen, faktički ga oni time osuđuju na smrtnu kaznu - kaže Darko Mladić.

Vujić: Pustite generala na lečenje

Ministar pravde Nenad Vujić ponovo pozvao je Mehanizam za međunarodne krivične sudove u Hagu da omogući lečenje generala Ratka Mladića u Srbiji, izrazivši zabrinutost zbog kontinuiranog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.

- Srbija je u više navrata zvanično zahtevala da mu se omogući lečenje u Srbiji, uz sve neophodne garancije države, ali su ovi zahtevi do danas ostali bez adekvatnog odgovora. Neprihvatljivo je da se osnovno ljudsko pravo na lečenje dovodi u pitanje i svako dalje odlaganje može imati nesagledive posledice po život i zdravlje generala - naveo je ministar Vujić.

Autor: D.Bošković