MINISTARKA MESAROVIĆ U BERLINU O REŠENJU PROBLEMA PROFESIONALNIH VOZAČA Sa ministarkom privrede Nemačke o konkretnim zajedničkim aktivnostima

Potpredesdnica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović je u Berlinu zajedno sa ambasadorkom Srbije u Nemačkoj Snežanom Janković, savetnikom predsednika Republike Srbije, Jorgom Heskensom i predsednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom, održala veoma konstruktivan radni sastanak sa ministarkom privrede i energetike Nemačke Katerinom Rajhe.

- Na sastanku su dogovorene konkretne zajedničke aktivnosti koje ćemo realizovati u narednom periodu kako bismo pronašli adekvatno rešenje problema profesionalnih vozača, a kada je u pitanju obavljanje njihove delatnosti u zemljama članicama Evropske Unije. Zahvaljujući otvorenoj i jasnoj spoljnoj politici predsednika Aleksandra Vučića, Srbija je pouzdan partner i poželjan sagovornik svuda u svetu, a potvrda toga je i današnji sastanak. Nastavljamo sa politikom kontinuiteta, saradnje i napretka naše zemlje koju trasira predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, uz podršku Vlade Srbije, predsednika Vlade i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem - navela je Mesarović.

