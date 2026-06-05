NOVA ŠANSA ZA SRPSKU PRIVREDU Sporazum sa Korejom donosi veći izvoz i nove poslove! Ministarka Mesarović: Vučićeva politika daje rezultate

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović održala konstruktivan sastanak sa ministrom trgovine Republike Koreje Jeom Han-Kuom.

- Izuzetno konstruktivan sastanak sa ministrom trgovine Republike Koreje gospodinom Jeom Han-Kuom, sa kojim sam razgovarala o daljem unapređenju ekonomske saradnje naših zemalja, novim investicionim prilikama i jačanju spoljno-trgovinske razmene. Potpisivanjem Zajedničke izjave o završetku pregovora o zaključivanju Sporazuma o sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu između Republike Srbije i Republike Koreje, usaglašen je tekst budućeg sporazuma. Ovaj dokument predstavlja važan korak ka daljem jačanju ekonomskih odnosa dve zemlje i stvaranju novih mogućnosti za unapređenje trgovinske i investicione saradnje. Zahvaljujući politici predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Srbija je danas prepoznata kao pouzdan partner i zemlja koja uspešno gradi i razvija saradnju u oblasti ekonomije sa najrazvijenijim zemljama sveta, stvarajući nove prilike za rast naše privrede, veći izvoz i otvaranje novih radnih mesta - poručila je putem Instagrama Mesarović.

Autor: Pink.rs