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PRIJATELJSTVO KOJE DONOSI REZULTATE Srbija i Uzbekistan spremaju nove zajedničke projekte, ministarka Mesarović poslala snažnu poruku posle važnog međunarodnog sastanka

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Tanjug/DARIO KONSTANTINOVIĆ ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović održala je sastanak sa predsednicom Senata Republike Uzbekistan, NJ.E. Tanzilom Narbajevom.

- Izuzetno konstruktivan sastanak sa predsednicom Senata Republike Uzbekistan, NJ.E. Tanzilom Narbajevom, bio je prilika da razgovaramo o daljem jačanju prijateljskih odnosa Srbije i Uzbekistana, kao i o konkretnim mogućnostima za unapređenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, sa posebnim fokusom na jačanje spoljnotrgovinske razmene i podsticanje novih investicija - napisala je na svom Instagramu ministarka.

Ona je dodala da Srbija ostaje posvećena razvoju partnerskih odnosa sa Uzbekistanom i posebno ceni dijalog koji doprinosi boljem povezivanju naših institucija, privreda i razmeni iskustava.

- Uverena sam da će dobra saradnja koju negujemo nastaviti da se razvija na obostranu korist naših država i naroda. Zahvaljujući politici predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, naša zemlja danas gradi snažne i sadržajne odnose sa partnerima širom sveta, otvarajući nove mogućnosti za saradnju i razvoj - poručila je Mesarović.

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Autor: Pink.rs

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