MINISTARKA MESAROVIĆ ODRŽALA SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA KOMPANIJE 'BROSE': Radimo na jačanju naše ekonomije

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović održala se sastanak sa rukovodstvom kompanije ,,BROSE” u prisustvu Jorga Heskensa, savetnika predsednika Republike Srbije.

-Konstruktivan sastanak održali smo danas u Ministarstvu privrede sa rukovodstvom kompanije ,,BROSE” u prisustvu Jorga Heskensa, savetnika predsednika Republike Srbije.

- Sledimo politiku našeg predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem i nastavljamo odrgovorno da radimo na stvaranju još podsticajnijeg poslovnog ambijenta koje znači više investicija, nova radna mesta i dalje jačanje naše ekonomije- napisala je Mesarović na svom Instagram nalogu.

Autor: Jovana Nerić