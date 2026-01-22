AKTUELNO

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ ODRŽALA SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA KOMPANIJE 'BROSE': Radimo na jačanju naše ekonomije

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Printscreen instagram ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović održala se sastanak sa rukovodstvom kompanije ,,BROSE” u prisustvu Jorga Heskensa, savetnika predsednika Republike Srbije.

-Konstruktivan sastanak održali smo danas u Ministarstvu privrede sa rukovodstvom kompanije ,,BROSE” u prisustvu Jorga Heskensa, savetnika predsednika Republike Srbije.

- Sledimo politiku našeg predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem i nastavljamo odrgovorno da radimo na stvaranju još podsticajnijeg poslovnog ambijenta koje znači više investicija, nova radna mesta i dalje jačanje naše ekonomije- napisala je Mesarović na svom Instagram nalogu.

Autor: Jovana Nerić

#Adrijana Mesarović

POVEZANE VESTI

Politika

VAŽAN SASTANAK SA KINESKOM KOMPANIJOM Ministarka Mesarović o novim investicijama sa 'Serbia Zijin Mining'

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ SA GRADONAČELNIKOM ZRENJANINA RAZGOVARALA O DALjEM RAZVOJU NAJVEĆEG BANATSKOG GRADA Prisustvovali i predstavnici fabrike 'DRAXLMA

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ ODRŽALA SASTANAK SA DELEGACIJOM MMF: Zajednički cilj je održanje finansijske i privredne stabilnosti i konkurentnosti, kao i otva

Politika

MINISTARKA PRIVREDE MESAROVIĆ ODRŽALA SASTANKE SA PREDSTAVNICIMA OSEČINE I VALJEVA Za okruglim stolom definisane mere za snabdevanje električnom energ

Politika

SRPSKI PROIZVODI U PONUDI NA LETOVIMA KINESKE AVIO KOMPANIJE Ministarka Mesarović na pregovorima sa predstavnikom 'Sjamen Er': Očekujemo ih uskoro u p

Politika

KINESKA KOMPANIJA SA TRADICIJOM DUŽOM OD TRI DECENIJE ZAINTERESOVANA ZA INVESTIRANJE U SRBIJU Ministarka Mesarović otkrila detalje sastanka sa predsta