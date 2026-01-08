AKTUELNO

MINISTARKA PRIVREDE MESAROVIĆ ODRŽALA SASTANKE SA PREDSTAVNICIMA OSEČINE I VALJEVA Za okruglim stolom definisane mere za snabdevanje električnom energijom

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović održala je juče sastanke u Osečini i Valjevu o snabdevanju električnom energijom domaćinstava koja su pod snažnim naletima snega ostala bez struje.

Ona je istakla na svom Instagram nalogu da su na vanrednoj sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije u Osečini razmatrali trenutno stanje prouzrokovano velikom količinom snežnih padavina i hitne mere koje je neophodno sprovesti kako bi se obezbedilo uredno snabdevanje električnom energijom domaćinstvima u vanrednim vremenskim okolnostima.

-U Valjevu sa gradonačelnikom Lazarom Gojkovićem održali smo sastanak na kom smo definisali prioritetne aktivnosti kako bismo obezbedili snabdevanje električnom energijom u uslovima vanrednih vremenskih prilika. Dosledno sledimo politiku našeg predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Srbije i Srpske napredne stranke koju predvodi Miloš Vučević- napisala je ministarka.

