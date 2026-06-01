MINISTARKA MESAROVIĆ ODRŽALA VAŽAN SASTANAK U DRVARU Jačamo ekonomsku saradnju i realizujemo projekte za bolji život našeg naroda sa obe strane Drine (FOTO)

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović u opštini Drvar održala je sastanak sa ministrom privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenkom Bubićem, načelnicom opštine Drvar Dušicom Runić i direktorom kompanije JUMKO Vranje Zoranom Stojkovićem.

- Zahvaljujući politici predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, nastavljamo da jačamo ekonomsku saradnju i realizujemo projekte koji doprinose još boljem životu našeg naroda sa obe strane Drine - napisala je Mesarović na Instagramu.

Autor: Jovana Nerić