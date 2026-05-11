SRBIJA I MOLDAVIJA JOŠ BLIŽE! Ministarka Mesarović najavila jačanje trgovinske saradnje sa ovom zemljom, sastala se i sa ministrom Osmočeskuom

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović imala je konstruktivan sastanak sa potpredsednikom Vlade i ministrom ekonomskog razvoja i digitalizacije Republike Moldavije, gospodinom Eugenom Osmočeskuom.

-Konstruktivan sastanak sa potpredsednikom Vlade i ministrom ekonomskog razvoja i digitalizacije Republike Moldavije, gospodinom Eugenom Osmočeskuom, na kom smo razgovarali o unapređenju ekonomske saradnje naše dve zemalje i daljem jačanju trgovinske razmene. Na čelu sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem borimo se za otvaranje novih tržišta i dalje uvećanje spoljnotrgovinske razmene- poručila je putem Instagrama Mesarović.

Autor: Iva Besarabić