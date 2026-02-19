MESAROVIĆ SE SASTALA SA MINISTROM DIGITALNIH TEHNOLOGIJA UZBEKISTANA Obostrani interes za razvoj IT industrije, izvoz digitalnih usluga, jačanje startap ekosistema i institucionalnu saradnju

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović održala je dobar sastanak sa ministrom za digitalne tehnologije Republike Uzbekistan, Šerzodom Šermatovim, koji je bio usmeren na jačanje saradnje Srbije i Uzbekistana u oblasti industrije i inovacija, digitalne transformacije i IKT sektora.

- Potvrdili smo obostrani interes za razvoj IT industrije, izvoz digitalnih usluga, jačanje startap ekosistema i institucionalnu saradnju, kao i za razmenu iskustava u oblasti elektronske uprave i digitalizacije. Zahvaljujući viziji i politici predsednika Aleksandra Vučića, Vladi Republike Srbije, predsedniku Vlade i Srpskoj naprednoj stranci na čelu sa Milošem Vučevićem, Srbija je prepoznata kao lider u oblasti digitalizacije i pouzdan partner u razvoju savremenih tehnoloških rešenja - rekla je Mesarović.

Autor: Jovana Nerić