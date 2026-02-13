AKTUELNO

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ ODRŽALA SASTANKE SA TURSKIM MINISTRIMA: U narednih mesec dana i Mešoviti komitet za ekonomsku saradnju dve zemlje, ovo su najvažnije poruke

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Instagram.com/mesarovicadrijana ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović prisustvovala je sastanku sa ministrima Republike Turske, ministrom industrije i tehnologije Mehmetom Fatihom Kadžirom i ministrom trgovine Omerom Bolatom posvećen unapređenju ekonomskih odnosa, rastu spoljnotrgovinske razmene i podsticanju novih investicija između Srbije i Turske.

-Konstruktivan sastanak sa ministrima Republike Turske, ministrom industrije i tehnologije Mehmetom Fatihom Kadžirom i ministrom trgovine Omerom Bolatom posvećen unapređenju ekonomskih odnosa, rastu spoljnotrgovinske razmene i podsticanju novih investicija između Srbije i Turske.

Očekujem da u narednih mesec dana bude održan Mešoviti komitet za ekonomsku saradnju dve zemlje, na kojem ćemo dalje konkretizovati našu saradnju, a u susret poseti predsednika Redžepa Tajipa Erdogana Srbiji, koju je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dogovorio tokom današnje posete Republici Turskoj.

U skladu sa politikom koju vodi predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije i Srpska napredna stranka na čelu sa Milošem Vučevićem, nastavljamo da jačamo strateška partnerstva, otvaramo nova tržišta i da se borimo za nova radna mesta u Srbiji- stoji na Instagram nalogu ministarke.

Autor: Iva Besarabić

#Adrijana Mesarović

#Potpredsednica Vlade

#Srbija

#Turska

#ministarka privrede

POVEZANE VESTI

Društvo

MINISTARKA MESAROVIĆ SE SASTALA SA KINESKIM MINISTROM TRGOVINE Ovo su bile teme sastanka dvoje zvaničnika

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ U BANJA LUCI NA BIZNIS FORUMU Potpisala dva važna sporazuma; Posetila dve fabrike u Laktašima i Banja Luci OVO SU NJENE KLJUČNE P

Politika

'SRBIJA I SRPSKA NISU DVE STRANE' Ministarka Mesarović: Samo kada zajedno napreduju, naš narod ima sigurnu i snažnu budućnost

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ POVODOM DANA REPUBLIKE SRPSKE Prisustvovala Svečanoj akademiji, pa se obratila snažnom porukom: Očuvanje neraskidivih veza je naš

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ ODRŽALA SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA KOMPANIJE 'BROSE': Radimo na jačanju naše ekonomije

Politika

Mesarović: Poseta predsednika Erdogana doprineće daljem razvoju i unapređenju srpsko-turskih odnosa