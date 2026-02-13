MINISTARKA MESAROVIĆ ODRŽALA SASTANKE SA TURSKIM MINISTRIMA: U narednih mesec dana i Mešoviti komitet za ekonomsku saradnju dve zemlje, ovo su najvažnije poruke

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović prisustvovala je sastanku sa ministrima Republike Turske, ministrom industrije i tehnologije Mehmetom Fatihom Kadžirom i ministrom trgovine Omerom Bolatom posvećen unapređenju ekonomskih odnosa, rastu spoljnotrgovinske razmene i podsticanju novih investicija između Srbije i Turske.

-Konstruktivan sastanak sa ministrima Republike Turske, ministrom industrije i tehnologije Mehmetom Fatihom Kadžirom i ministrom trgovine Omerom Bolatom posvećen unapređenju ekonomskih odnosa, rastu spoljnotrgovinske razmene i podsticanju novih investicija između Srbije i Turske.

Očekujem da u narednih mesec dana bude održan Mešoviti komitet za ekonomsku saradnju dve zemlje, na kojem ćemo dalje konkretizovati našu saradnju, a u susret poseti predsednika Redžepa Tajipa Erdogana Srbiji, koju je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dogovorio tokom današnje posete Republici Turskoj.

U skladu sa politikom koju vodi predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije i Srpska napredna stranka na čelu sa Milošem Vučevićem, nastavljamo da jačamo strateška partnerstva, otvaramo nova tržišta i da se borimo za nova radna mesta u Srbiji- stoji na Instagram nalogu ministarke.

Autor: Iva Besarabić