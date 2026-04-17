SKANDALOZNO! Milić se podsmeva veteranima i izbeglicama: Što niste POGINULI za te granice, je l' ste nosili burek?!

Gradski odbor SNS Niš oglasio se povodom izjava odbornika Dragana Milića, koje su ocenili kao skandalozno podsmevanje veteranima i izbeglicama.

Kako navode u saopštenju, poruke poput „Što nisu poginuli za te granice? Možda su nosili odavde tepsije sa burekom?“ predstavljaju niz uvreda za ljude koji su spasavali svoje živote i živote svojih sunarodnika u ratovima koji su vođeni devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije. Naprednjaci ističu da izjave odbornika Milića postaju istinski cirkus i da je sve manje smešno, dok je na delu još jednom pokazano elementarno nepoznavanje prilika i događaja.

„Neverovatno je da Milić ne zna koliko je boraca upravo iz Niša i sa juga branilo granice i naš narod u ratovima koji su se vodili devedesetih na prostorima bivših jugoslovenskih republika gde su mnogi ostavili sve ono što su godinama sticali i odvajali od usta da sagrade domove za svoju decu. Ne, Miliću nisu svi otišli u Beograd, možda bi Vi najradije tamo jer ga toliko želite, ali većina njih se vratila u Niš. Obogaljeni, sa brojnim bolestima uz rasturene porodice“, navodi se u reakciji niških naprednjaka.

Iz SNS-a dodaju da su ti borci i oficiri danas kod kuće, dok im Milić iz tople fotelje poručuje – „Što niste poginuli?“. Oni su ovakav istup ocenili kao sraman, nedopustiv i neprihvatljiv za stotine boraca i izbeglica koji su se vratili u domovinu, ali se nisu nadali da će im neko ko se pretvara da je rodoljub poručiti baš to. „Da li vam je malo poginulih naših duša? Trebalo je više? To je poruka koju šaljete – jezivo!“, poručili su iz niškog SNS-a.

Niški naprednjaci dodatno pojašnjavaju da je među dobrovoljcima i vojnim licima koji su se borili na ratištima na srpskoj strani bilo puno drugih narodnosti, koji Srbiju i danas smatraju svojom domovinom, zbog čega im je nejasno „šta“ je tačno Milić hteo da poruči. Na kraju saopštenja, naprednjaci iz Niša zaključuju sa pitanjem: „Ili bi možda on hteo da danas na tacni odnese burek ili nešto drugo – vrednije“.

Autor: D.S.