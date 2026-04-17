Vanredni nadzor na Medicinskom fakultetu: Ministarstvo prosvete poslalo inspekciju zbog studentskih izbora

Povodom haotičnih dešavanja i sukoba tokom izbora za Studentski parlament, Ministarstvo prosvete hitno je uputilo prosvetnu inspekciju na Medicinski fakultet u Beogradu.

Kako se navodi u saopštenju, inspekcija vrši hitan, vanredni inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada ove ustanove, sa posebnim akcentom na proces raspisivanja i sprovođenja studentskih izbora.

Iz Ministarstva su poručili sledeće ključne tačke:

- Utvrđivanje činjenica: Prosvetna inspekcija će u skladu sa svojim ovlašćenjima utvrditi sve okolnosti i narednih dana sačiniti zapisnik koji će biti dostupan javnosti i zainteresovanim stranama.

- Osuda nasilja: Ministarstvo prosvete oštro ističe da nasilje i sukobi nisu odlika demokratskih procesa.

- Apel za mir: Uputili su hitan apel svim učesnicima u dešavanjima na fakultetu da smire tenzije kako bi se omogućilo inspekciji da nesmetano završi započete postupke u skladu sa zakonom.

Ovaj potez države dolazi nakon eskalacije sukoba na fakultetu, a zapisnik inspekcije biće ključan za dalju sudbinu spornih izbora.

