OGLASILO SE MINISTARSTVO PROSVETE POVODOM TRAGEDIJE NA FILOZOFSKOM: Vanredni inspekcijski nadzor za utvrđivanje potpune odgovornosti za narušavanje bezbednosti

Ministarstvo prosvete, nakon nesreće na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, izvršiće vanredni inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada ove visokoškolske ustanove kako bi se utvrdilo da li je bilo propusta u radu i postupanju ove visokoškolske ustanove.

Kako je saopšteno iz ovog ministarstva, tokom inspekcijskog nadzora ispituje se primena zakona i drugih propisa iz oblasti visokog obrazovanja, a prosvetna inspekcija biće upućena odmah nakon završetka postupanja drugih nadležnih državnih organa.

Ministarstvo prosvete podseća da se u prostoru visokoškolske ustanove, odnosno u akademskom prostoru ne mogu organizovati aktivnosti koje nisu povezane sa delatnošću ustanove, osim uz njenu dozvolu.

- Ministarstvo posvete se zalaže za utvrđivanje potpune i precizne odgovornosti za narušavnje bezbednosti na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Neophodno je precizno i u skladu sa zakonom, utvrditi sve činjenice i okolnosti ovog događaja - poručio je ministar prosvete prof. dr. Dejan Vuk Stanković.

Ministar je uputio saučešće porodici devojke koja je nastradala na platou ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

