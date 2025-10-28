Nedimović: Završen vanredni inspekcijski nadzor 'Sirmijumbusa', svi autobusi ispravni

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović izjavio je danas da je završen vanredni inspekcijski nadzor preduzeća „Sirmijumbus“ u pogledu vršenja javnog gradskog i prigradskog prevoza i istakao da su svih 29 autobusa apsolutno tehnički ispravni, pogodni za vršenje saobraćaja i da 46 vozača poseduje neophodnu dokumentaciju.

Nedimović je za Tanjug rekao da su autobusi bezbedni za vršenje javnog prevoza i prevoza učenika osnovnih škola.

"Ja očekujem da i dalje naši organi uspešno vrše kontrole, otkrivaju nedostatke i molim građane isto tako da prijave nedostatke, kako u pogledu ispravnosti, eventualne neispravnosti, a tako i u pogledu kašnjenja autobusa", naveo je Nedimović.

Dodao je da su saobraćajni inženjeri nadležni u okviru inspekcijskog organa da izvrše nadzor nad stvarima koje su im date za zadatak, a to je bezbednost i pouzdanost voznog parka i osoblja koje opslužuje autobuse "Sirmijumbusa", a da je njegov posao da vrši nadzor nad inspekcijama i da obavesti javnost.

Nedimović je vanredni inspekcijski nadzor naložio prošle nedelje, a razlog je bila uznemirenost javnosti nakon teške saobraćajne nesreće između Sremske Mitrovice i Jarka 17. oktobra, kada je život izgubilo troje radnika rumske kompanije „Heltker“, a na desetine povređeno.

Kompanija je imala ugovoren prevoz svojih radnika sa prevoznikom "Sirmijumbus", koji je zadužen i za vršenje gradskog i međumesnog prevoza putnika na teritoriji cele Sremske Mitrovice i sela koja pripadaju toj opštini.

