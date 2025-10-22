'NALOŽIO SAM INSPEKCIJSKI NADZOR' Nedimović: Još dva pacijenta otpuštena na kućno lečenje, ostali u stabilnom stanju

Još dva pacijenta, povređena u saobraćajnoj nesreći u petak na putu ka Jarku, otpuštena su na kućno lečenje iz Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, gde je trenutno hospitalizovano njih 14, od kojih se troje nalaze u Jedinici intenzivne nege, a ostali na odeljenjima ortopedije i hirurgije i svi su u stabilnom stanju, rekao je gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović.

Kako je rekao za Tanjug, na informacije koje su se pojavile u medijima o većem broju prekršaja kod prevoznika “Sirmijumbus”, s obzirom na to da ta kompanija vrši gradski i prigradski prevoz putnika u tom gradu, grad je preduzeo korake da se očuva bezbednost.

“Moramo najpre razlikovati dva nadzora - nadzor koji sprovodi saobraćajna policija, koliko mi je poznato, završen je, što se tice nesreće i 'Sirmijumbusa'. Nesreća se desila tokom ugovorenog prevoza između kompanije 'Heltker' i prevoznika i Grad sa tim nema nikakve veze. Ali zbog uznemirenja javnosti i velikog broja pitanja u ponedeljak sam naložio vanredni inspekcijski nadzor u pogledu tehničkog kvaliteta stanja prevoza, kojim se obavlja gradski i prigradski prevoz", rekao je Nedimović.

On je dodao da je, takođe, obuhvaćen i prevoz učenika osnovnih škola iz sela, koji putuju u matične škole na nastavu.

"Očekujem da ćemo imati rezultate do kraja nedelje, koje ćemo prezentovati sledeće nedelje. Ovo nam je jako važno”, izjavio je gradonačelnik Nedimović.

Prilikom prevrtanja autobusa koji je prevozio radnike firme "Heltker" (Healthcare), na putu Sremska Mitrovica - Jarak u petak, 17. oktobra, oko 14.45 časova, poginule su tri, a povređeno oko 80 osoba.

