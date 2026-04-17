BRNABIĆ SA SENATORIMA ITALIJE: Rim je naš ključni partner na putu ka EU

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa delegacijom Odbora za evropske poslove Senata Italije. U srdačnom razgovoru, Brnabić je iskazala veliku zahvalnost Italiji na kontinuiranoj i snažnoj podršci koju ova zemlja pruža Srbiji u procesu evropskih integracija.

Zahvalnost za podršku klasteru 3

Brnabić je posebno istakla značaj italijanske saglasnosti za otvaranje svih poglavlja u okviru klastera 3, naglasivši da naša zemlja i njeni građani to izuzetno cene. Ona je goste informisala da je u parlamentu trenutno u toku sednica na kojoj se razmatraju zakoni usmereni na dalje usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije.

„Srbija usvaja ove zakone prvenstveno zbog toga što će njihova primena doneti boljitak našim građanima, a ne samo radi formalnog ispunjavanja standarda“, naglasila je predsednica Skupštine.

Operativni tim prati svaki korak ka Briselu

Predsednica parlamenta upoznala je italijanske senatore sa radom novoformiranog Operativnog tima za proces pristupanja EU, kojim predsedava Danijel Apostolović. Kako je objasnila, ovaj tim, čiji je i ona član, sastaje se jednom nedeljno i revnosno prati sve obaveze koje Srbija sprovodi ka ostvarenju svog strateškog cilja – punopravnog članstva u EU.

Italija ostaje uz Srbiju

Predsednik Odbora Senata Italije i nekadašnji šef diplomatije, Đulio Terci di Sant’ Agata, poručio je da će Italija nastaviti da bude čvrst oslonac Srbiji na njenom evropskom putu i da će saradnja Beograda i Rima nastaviti da jača.

Sastanku su prisustvovali i senatorka Tatjana Rojc, predsednik parlamentarne grupe prijateljstva sa Italijom Jovan Palalić, kao i ambasador Italije u Srbiji Luka Gori.

Autor: D.S.