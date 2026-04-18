POČEO PROTEST ZBOG POLICIJSKE BRUTALNOSTI Veliki broj sugrađana okupljen ispred zgrade PU – traži se pravda zbog NEZAKONITIH BLOKADA SAOBRAĆAJA

Ispred zgrade Policijske uprave u Novom Sadu jutros je počeo protest u organizaciji Centra za društvenu stabilnost, gde je okupljen veliki broj građana.

Povod za organizovanje protesta jeste jučerašnji incident, kada su policijski službenici, tokom blokade raskrsnice, udaljili starijeg sugrađanina sa pešačkog prelaza uz primenu sile, što je izazvalo nezadovoljstvo među velikim brojem građana.

Trenutno se odvija masovno okupljanje Novosađana, uz mirnu atmosferu i prisustvo različitih starosnih grupa.

Organizatori (CZDS) su ranije najavili da žele da ukažu na problem nezakonitih blokada saobraćaja u gradu, ali i na postupanje nadležnih organa u takvim situacijama. Upućen je i apel Ministarstvu unutrašnjih poslova i Policijskoj upravi u Novom Sadu da, kako navode, adekvatno reaguju u sličnim slučajevima.

– Iskazujemo nezadovoljstvo i snažan apel Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i Policijskoj upravi Novog Sada da počnu da kažnjavaju blokaderski pokret u njihovim nezakonitim akcijama, poput nelegalnih obustavljanja saobraćaja i prava slobodnog kretnja građana, što je ustavno i ljudsko, građansko pravo svih stanovnika u Republici Srbiji, a ne da ljude koji žele da uživaju to pravo i koji samo iskazuju nezadovoljstvo zbog nelegalnog sprečavanja normalnog saobraćaja podvrgavaju brutalnim metodama policijskog isleđivanja – istaknuto je ispred CZDS-a.

Skup je počeo u 9 časova i protiče bez incidenata. Očekuje se da će se okupljenima obratiti predstavnici organizatora, dok će protest trajati tokom prepodnevnih sati.

Autor: D.S.