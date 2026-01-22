AKTUELNO

RASTU TENZIJE: Knežević najavio protest ispred zgrade Glavnog grada u centru Podgorice!

Meštani Zete koji se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu organizovaće sutra u 11 sati protest ispred zgrade Glavnog grada u centru Podgorice

Protest je na društvenim mrežama najavio lider Demokratske narodne partije Milan Knežević.

Kako je najavljeno, gradskoj vlasti u Podgorici biće uručena današnja odluka Skupštine opštine Zeta o zabrani realizacije projekta izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

Autor: D.Bošković

