Policija se u Novom Sadu okrenula protiv građana: Novosađani izašli na ulice

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: nsuzivo.rs

U Novom Sadu građani organizovali protest zato što je policija sa blokaderima maltretirala građane. Skup je ispred zgrade Policijske uprave, u organizaciji Centra za društvenu stabilnost.

U Novom Sadu je, u petak, na skupu blokadera policija privela čoveka čije kretanje su ugrozili blokaderi, umesto da legitimiše blokadera koji je Novosađanina zaustavio u slobodnom kretanju.

Zbog toga danas u tom gradu građani traže pravdu, odnosno da policija ne staje na stranu onih koji blokiraju normalan život tamo.

– Iskazujemo nezadovoljstvo i snažan apel Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i Policijskoj upravi Novog Sada da počnu da kažnjavaju blokaderski pokret u njihovim nezakonitim akcijama, poput nelegalnih obustavljanja saobraćaja i prava slobodnog kretnja građana, što je ustavno i ljudsko, građansko pravo svih stanovnika u Republici Srbiji, a ne da ljude koji žele da uživaju to pravo i koji samo iskazuju nezadovoljstvo zbog nelegalnog sprečavanja normalnog saobraćaja podvrgavaju brutalnim metodama policijskog isleđivanja – istaknuto je ispred CZDS-a.

Na skupu su Miloš Vučević, lider SNS, Maja Gojković, predsednica Pokrajinske vlade, Predrag Rajić, državni sekretar, studeti koji žele da uče, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin...

Autor: D.S.

