VUČIĆ O GODIŠNJICI BRISELSKOG SPORAZUMA: 13 godina obmana, Priština ne želi da osnuje Zajednicu srpskih opština (VIDEO)

Povodom 13. godišnjice Briselskog sporazuma, predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u velikom intervjuu za "Kosovo onlajn" da je taj dokument bio minimum koji je Srbija mogla da dobije u gotovo nemogućim uslovima, ali da je danas potpuno jasno da Priština i Brisel nemaju nameru da ispune svoj deo obaveza.

Trinaest godina prevara i laži

Predsednik je istakao da ga je sramota zbog 13 godina obmana od strane Evropske unije, koja je bila garant sporazuma.

– Sramota je onih koji su garantovali sporazum, a to je Evropska unija. Trinaest godina laži. Suština je u tome da su oni iscrpeli svoj bunar i rezervoar laži i to ne prolazi više nigde. Jedino kako mogu sada da razgovaraju je: 'morate to da uradite, ako ne, sankcije će biti takve' – rekao je Vučić, naglasivši da se svesno radi na tihoj integraciji zdravstva i prosvete u prištinski sistem.

Nova ideja "poluprijatelja"

Vučić je otkrio da očekuje nove pritiske i "kreativna rešenja" koja bi zapravo bila obesmišljavanje Zajednice srpskih opština.

– Neće oni to da osnuju. Sada će da nađu neke koji su nam poluprijatelji da me pozivaju na zajedničke sastanke i kažu - hajde da rešimo to, da to ne bude ZSO, ali da bude nešto slično, i da bude ponovo u kosovskom sistemu. To im je sledeća ideja – upozorio je predsednik.

Srbija ostaje verna Ustavu i narodu

Bez obzira na ultimatume Aljbina Kurtija i naoružavanje vojnog saveza Prištine, Tirane i Zagreba, Vučić poručuje da Srbija neće pokleknuti.

– Kosovsku nezavisnost, bez obzira na pritiske, nećemo prihvatiti i priznati. Nema te vlade u Srbiji koja to može da učini u budućnosti. Kosovo je u duši i srcu svakog našeg čoveka i ono nam daje pogled u budućnost kako treba da izgleda Srbija – da bude nezavisna, samostalna i verna sebi – zaključio je Vučić.

On je dodao da država nastavlja da snažno pomaže narod na KiM kroz finansijske dodatke za decu, nezaposlene i pravnu pomoć za progonjene Srbe.

Autor: D.S.