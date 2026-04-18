Glavna zvezda Nove S Željko Veljković: Onaj ko je ubio Antu Pavelića je ratni zločinac i tačka! (FOTO)

Željko Veljković, voditelj Nove S, poznat po najsramnijim udarima na sve što ima bilo kakve veze sa Srbima i Srbijom, najnovijom objavom na društvenoj mreži Iks ostavio je mnoge u čudu.

Naime, Veljković, koji je jedna od glavnih zvezda blokadera i svih njihovih javnih dešavanja, sada je počeo da veliča i ustaškog vođu Ante Pavelića.

Veljković je zapravo komentarisao objavu portala Danas u kojoj je pisalo da je "Blagoje Jovović ratni zločinac", što je blokaderski voditelj aminovao i još dodao da je i prevarant.

- A uz to je i prevarant koji je Antu Pavelića navodno ubio 1957, a ovaj umro 1959. - napisao je Veljković na Iksu, deleći istovremeno objavu Danasa.

Autor: Pink.rs