BRUJE MREŽE: Urednik Nove i promoter blokadera Željko Veljković oštro protiv obeležavanja stradanja srpskog naroda

Željko Veljković, urednik Nove i promoter blokadera, ponovo bez stida i srama nastavlja da vodi najprljaviju kampanju protiv sopstvene države i naroda - ovoga puta na meti mu se našlo obeležavanje stradanja srpskog naroda na Kozari!

Naime, Veljkoviću je, zasmetalo to što je Javni servis u svojim vestima preneo obeležavanje 84 godine od velike Bitke na Kozari – simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svetskom ratu.

- Ovo je bio genocid nad srpskim narodom i neka oni to zovu kako hoće – mi znamo da je to zločin genocida - rečenica je Đorđa Todorova koja je emitovana na Javnom servisu, a koja je smetala Veljkoviću.

Ivanka Ristovski i Julija Krunić zovu se urednice današnje sramote i nečoveštva na RTS-u.



Sve je u ovoj zlobnoj kompoziciji pogrešno, ali je možda najzanimljivije to što su urednice propustile da pomenu da godišnjica Bitke na Kozari nikada do sada nije obeležavana 11. jula.… pic.twitter.com/7GB1MgzP9Z — Željko Veljković (@novinarupenziji) 11. јул 2026.

Veljkoviću je najviše zasmetalo to što se istina o ustaškom genocidu nad srpskom decom pominje baš danas, pa je sramno poručio kako je "sve u ovoj zlobnoj kompoziciji pogrešno", pokušavajući da se uhvati za bizaran argument kako se godišnjica navodno "nikada do sada nije obeležavala 11. jula".

Iz svega navedenog se čini da ovom novinaru strašno smeta kada Srbija govori o svojim žrtvama, o deci i o genocidu koji su nad našim narodom počinile ustaše. Za njega je sramota i "nečoveštvo" kada Javni servis podseti na stradanje Srba, čime je još jednom dokazao za čije interese radi i zašto konstantno pljuje sopstvenu državu!

Autor: Pink.rs