VUČIĆ JE PONOVO BIO U PRAVU: Lepo je rekao da će morati da brani blokadere od naroda, ali ih brani čak i od ostalih blokadera (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je bio u pravu, ovoga puta da će morati da štiti blokadere od naroda!

Ispostavilo se da će morati da ih štiti čak i od drugih blokadera.

- Nisam radostan zbog njihovih svađa i sukoba, zato što će sada ti mladi ljudi sa doživljavaju sve ono kroz šta smo svi mi prošli zbog mržnje onih koji bi da budu na vlasti, a ne mogu da budu - rekao je Vučić i dodao:

Oni su želeli u početku da iskoriste mlade ljude, da ih ti mladi ljudi dovedu na vlast, one koji su bili nesposobni za to. A kad su se klinci setili i rekli: "Ej, možemo mi doći na vlast, da mi zauzmemo te funkcije i da se mi borimo drugačije od njih", onda su rekli: "Ne, ne, sad ste vi gori od Vučića" i odjednom su žestoko napadani, ali ne zbog toga što imaju ili nemaju stava, već zato što neće da ovi drugi (opozicija) vladaju Srbijom umesto njih'.

Vučić je naveo da je na strani mladih ljudi i poručio da nastave da se bore.

- Sad se konačno bave politikom, prekinuli su sa onim praznim i besmislenim pričama da ne smete da radite kampanje od vrata do vrata, da ne smete da držite štandove... Sad se svi bavimo politikom i oni su deo političke javnosti i političke realnosti. Dobrodošli, to je prava politika, to je demokratija, ali sad će ovi stari, koji nikada nisu mogli ništa ozbiljnije da urade, da krenu najžešću kampanju protiv njih i da svim raspoloživim sredstvima tuku po njima - rekao je Vučić.

