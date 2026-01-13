Tadić kritikovao blokadere, pa potvrdio da Vučić ne krši Ustav: Neki stručnjaci su se zaneli!

Bivši predsednik Srbije Boris Tadić kritikovao je blokadere, a potom potvrdio da Vučić ne radi ništa van svojih ovlašćenja.

Na pitanje da li su ga blokaderi iz redova studenata kontaktirali na bilo koji način, Tadić je rekao da jesu.

"Mogu samo da kažem jesu, ali je naš dogovor da ja ćutim o tome ko, kako i na koji način. Jesu i to je dobro."

Tadić je poručio blokaderima da ne mogu da sruše Vučića i da su im metode pogrešne.

"Ako ne dođe do mobilizacije i do neke vrste sinergije uređenog zajedničkog delovanja protiv ovakve vrste režima, onda će taj režim biti u prednosti na sledećim izborima, ili u svim političkim procesima koji nas približavaju tim izborima."

"To mora da se desi. Kako to može da se desi kada je veliko nepoverenje između pojedinih delova studenske organizacije i opozicije?"

"Problem jeste u tome što bi neliderskom organizacijom ne možete izvršiti političku promenu. Ne možete vi neliderskom organizacijom dovesti do pobede na izborima."

Tadić je zatim potvrdio i da Vučić ne radi ništa van svojih ovlašćenja.

"Vrlo često građani u Srbiji pogrešno tumačeći ustav ne razumeju da kroz zakone nadležnosti predsednika Republike su izuzetno velike u domenu bezbednosti. Ljudi to ne znaju. Operativna mogućnost predsednika, izvršna vlast predsednika kroz izvedene organe koje definiše zakon o službama bezbednosti je izuzetno velika u Srbiji."

"Vidim neke intelektualce tumače itd... Koji su se zaneli i zacementirali pričom da li predsednik može da bude i nosilac druge javne funkcije. Ne razumejući da po zakonu o sukobu interesa, koji jedini praktično definiše šta je to javna funkcija, naravno da predsednik Republike može biti i predsednik političke stranke. Jer tu nema sukoba interesa. Ali to, i neki naši intelektualci, uopšte ne razumeju."

"Predsednik Republike nije fikus, ni engleska kraljica. Engleska kraljica nema nadležnosti koje ima srpski predsednik zakonom o službama bezbednosti. Jer predsednik Republike je ključna ličnost u Savetu za nacionalnu bezbednost, koji ima pravo supremacije kroz Biro Saveta za nacionalnu bezbednost u izvođenju operativnih bezbednosnih akcija. Vlada mora da prati".

Opširnije u narednom snimku:

Autor: A.A.