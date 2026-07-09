Ko te plaća da pljuješ Srbiju?! Osvedočeni srbomrzac se šepuri u hotelu od 2.000 dolara, progovorio ustaški jezik

Blokaderski novinar i dokazani mrzitelj sopstvene zemlje, Željko Veljković, ponovo je pljunuo u lice celokupnoj srpskoj javnosti, rešio je da vrelu letnju sezonu provede na hrvatskom primorju, odakle bez trunke stida i srama nastavlja da vodi najprljaviju kampanju protiv sopstvene države i naroda.

Veljković, iz Šolakovog blokaderskog smeća, koji je bezbroj puta dokazao svoj bolesni animozitet prema Srbiji i za koga su NATO agresija i nedužne srpske žrtve običan mit, konačno je pokazao gde mu je srce, a gde su mu pare.

Plodove svog antisrpskog delovanja rešio je da krčmi - a gde drugde nego u "ljepoj njihovoj".

Da stvar bude gora, Veljković se na društvenim mrežama hvali neviđenim luksuzom dok otvoreno provocira na čistom hrvatskom jeziku. On je ponosno objavio sliku iz ultraluksuznog hotela "Palace Elisabeth" na Hvaru, koji je ime dobio po austrougarskoj carici Elizabeti Sisi.

Ko to plaća?! Noćenje košta više od prosečne srpske plate

Dok građanima Srbije preko tajkunskih ekrana prosipa demagogiju o teškom životu, Veljković na Hvaru živi kao car! Prema zvaničnim podacima sa turističkih sajtova, noćenje u ovom luksuznom kompleksu tokom jula u proseku košta između 1.000 i 1.600 dolara po sobi za samo jednu noć, dok cene u jeku sezone idu i više od 2.000 dolara! Bez turističkih taksi i dodatnih troškova, ovaj Šolakov pulen troši hiljade dolara za nekoliko dana brčkanja.

Postavlja se logično pitanje: Odakle "nezavisnom" novinaru pare za ovakvo bahaćenje? Da li ga toliko plaća tajkun Šolak za pljuvanje po Beogradu, ili su mu ovaj bezobrazno skupi smeštaj obezbedili njegovi hrvatski sponzori koje svakodnevno promoviše i u čije ime napada sopstvenu zemlju?!

Gotovi su ovogodišnji srpanjski hvarski dani, sledeći su tek u rujnu.



Zanimljiva situacija - hrvatski policajac na granici pita otkud idemo, mi sve lepo priznamo, a onda vidi mene koji sam u tom trenutku na zadnjem sedištu, pa kaže “pa to ste Vi, niste valjda bili na moru u… pic.twitter.com/gBWMlhn1gs — Željko Veljković (@novinarupenziji) 08. јул 2026.

Progovorio ustaškim jezikom i šuruje sa njihovom policijom

U naletu potpunog ludila i autošovinizma, Veljković je uz fotografiju napisao sramnu poruku u kojoj koristi reči poput "srpanjski" i "rujnu", valjda pokušavajući da se dodvori domaćinima i dokaže kako je veći Hrvat od Plenkovića.

Da blam bude kompletan, on se javno hvali kako na granici ćaska sa hrvatskim policajcima i sa njima u dosluhu vređa državni vrh Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.

Dok predsednik Vučić bije lavovsku bitku da sačuva srpske interese i odbrani narod od regionalnih pritisaka, lažna elita sa Nove S sa ustaškim graničarima ispija kafe i slavi "srpanj" na Hvaru. Maske su pale do kraja – sada je potpuno jasno za čije interese radi ova blokaderska klika i ko finansira njihovo letovanje iz snova na račun pljuvanja po sopstvenom narodu.

Autor: S.M.