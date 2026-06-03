UDAR NA SRBIJU IZ BRISELA I ZAGREBA! Picula ponovo sramno napada našu zemlju: Izglasan izveštaj Evropskog parlamenta kojim se traži hitno priznanje lažne države!

Hrvatski evroposlanik i dokazani mrzitelj Srbije Tonino Picula ponovo je iskoristio svoju funkciju u Briselu kako bi pokrenuo brutalnu kampanju protiv naše zemlje. U Evropskom parlamentu izglasan je sraman i žestok izveštaj o Srbiji, koji zapravo predstavlja otvoren politički pritisak i direktan atak na naš suverenitet.

Iz Brisela je, pod dirigentskom palicom Picule i njemu sličnih političara, poslata sramna poruka za pet država članica Evropske unije koje nisu priznale samoproglašenu nezavisnost Kosova, sa zahtevom da to učine "što pre".

Picula predvodi hajku

Da je reč o dobro sinhronizovanom napadu u kojem hrvatski mediji i političari jedva čekaju bilo kakav povod da udare na zvanični Beograd i predsednika Aleksandra Vučića, dokazuje i hitna reakcija zagrebačkih glasila koja su sa oduševljenjem prenela Piculine reči.

Situacija u Srbiji je zabrinjavajuća i samo se pogoršava - izjavio je drsko Picula, pokušavajući da opravda sramne pritiske koji se vrše na našu zemlju i da baci senku na sve ekonomske i političke uspehe koje Srbija ostvaruje.

Otvoreni pritisci na pet država EU zbog Kosova i Metohije

Glavni cilj ovog izveštaja, iza kojeg stoji Picula, jeste da se slomi otpor unutar same Evropske unije i da se preostalih pet zemalja (Španija, Grčka, Kipar, Rumunija i Slovačka) natera da pokleknu i priznaju lažnu državu.

Ovakav potez još jednom ogoljava dvostruke aršine Brisela i pokazuje da im jaka, nezavisna i stabilna Srbija, koja ne odustaje od svojih nacionalnih interesa i teritorijalnog integriteta, predstavlja najveći trn u oku. Ipak, jasna poruka iz Beograda ostaje nepromenjena – Srbija neće podleći pritiscima i nastaviće lavovsku borbu za svoja prava i svoj narod na Kosovu i Metohiji.

Autor: D.S.