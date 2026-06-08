BRUTALAN NAPAD NA SRBIJU IZ HRVATSKE! Picula traži kaznu za Vučića, pa otvoreno priznao: Podržavam blokadere u Beogradu, oni nikad ne bi išli u Moskvu! (FOTO)

Hrvatski evroposlanik i osvedočeni srbomrzac Tonino Picula ponovo je pokrenuo prljavu kampanju protiv Srbije i njenog predsednika Aleksandra Vučića, otvoreno tražeći od Evropske komisije i Saveta Evrope da kazne našu zemlju!

Da stvar bude gora, Picula je u svom sramnom izlaganju direktno povezao svoje antisrpske interese sa propalim studentskim blokadama u Beogradu, šaljući im otvorenu podršku sa zagrebačkih i regionalnih medija.

Gostujući na televiziji N1 Hrvatska, Picula je osuo paljbu po zvaničnom Beogradu i nezavisnoj spoljnoj politici koju Srbija vodi.

Picula besni: Kaznite Vučića i Srbiju!

On je istakao da je "prava greška" Brisela to što je tolerisao politiku predsednika Vučića i njegove odnose sa Rusijom.

– Mislim da je prava greška napravljena prošle godine kad se tolerirao odlazak srpskog predsjednika u Moskvu na paradu Putinove armije... Dakle, ja se nadam da će se pozicija Komisije, ali jednako tako i Vijeća, prilagoditi onome što već, ja bih rekao, godinama radi srbijanski predsjednik – ogorčeno je poručio Picula, praktično crtajući metu na čelu Srbiji i zahtevajući hitne sankcije i kazne za naš narod.

Otvoreno priznao: Podržavam blokadere u Beogradu!

Međutim, ono što je posebno skandalozno jeste Piculino otvoreno svrstavanje uz takozvane "studente blokadere" koji već danima maltretiraju građane Beograda i blokiraju fakultete. Ovaj hrvatski političar je bez ustručavanja priznao da u njima vidi partnere za rušenje stabilnosti Srbije:

– Studenti blokaderi koje podržavam nikada ne bi išli u Moskvu na paradu! – jasan je bio Picula.

Ovim je maska potpuno pala! Sada je kristalno jasno za koga i u čijem interesu rade beogradski blokaderi. Dok im podrška stiže direktno iz Zagreba od dokazanih neprijatelja Srbije poput Tonina Picule, jasno je da njihov cilj nije nikakvo "šire obrazovanje" ili bolji uslovi, već ogoljeni pokušaj slabljenja sopstvene države za račun tuđih, antisrpskih interesa.

Autor: D.S.