CEO SVET U SRBIJI! BLOKADERI TVRDE DA JE DRŽAVA U IZOLACIJI, A STVARNOST POTPUNO DRUGAČIJA: Na IPU konferenciji 427 učesnika iz 65 zemalja

Blokaderi bez trunke stida i srama tvrde da je Srbija u izolaciji, ali slika je naravno potpuno drugačija.

Od država članica Evropske unije učešće su potvrdile delegacije iz 12 država članica: Belgije, Češke, Francuske, Nemačke, Grčke, Mađarske, Letonije, Poljske, Portugalije, Rumunije, Španije i Švedske.

Takođe su zastupljene i druge značajne partnerske države, uključujući Kanadu, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kinu, Japan, Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate i Katar.