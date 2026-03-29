DRŽAVO REAGUJ! Ko je dozvolio N1 da unutar biračkog mesta priča o 'blokaderskim protestima' i novoj političkoj snazi? (VIDEO)

Novinari blokaderske N1 su bez trunke stida i srama unutar samog biračkog mesta u Smederevskoj palanci govorili o "blokaderskim protestima" i novoj političkoj snazi.

Kao što se može videti na samom snimku, novinari N1 su usred biračkog mesta agitovali i promovisali blokadere bez obzira na to što je u toku izborna tišina.

- Svaki izborni ciklus je posebna priča, drugačije su izborne okolnosti, ovi izbori se odvijaju nakon duboke političke krize koji su bili izazvani padom nadstrešnice i više od godinu dana studnetskih protesta. Ta politička dinamika izdrodila je neke nove snage na ovim izborima - sramno su izjavili na N1.

Autor: Pink.rs