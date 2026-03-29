OTKRIVENO ČIME SE SLUŽE BLOKADERI NA DAN IZBORA! Gospođa iz lokalne izborne komisije postavila na mesto N1 blokaderku! (VIDEO)

Gordana Kostić, zamenik sekretara OIK u Smederevskoj Palanci, žestoko odgovorila novinarki blokaderskog medija.

-Neki posmatrači su prijavili da su primetili tzv "bugarski voz"? - pitala ju je novinarka blokaderskog N1.

-Nemam to saznanje da je bio "bugarski voz", ali kada me već pitate o tome... Najveću su zabunu jutros upravo uneli posmatrači. Ne znam koliko posmatrači čitaju zakon ili šta čitaju, sama reč "posmatrač" znači da treba da posmatraju izbore. Posmatrači su se na mnogim mestima jutros raspravljali sa biračkim odborima. Raspravljali su se i sa nama u komisiji i smatram da to nije u redu - rekla je Gordana Kostić.



Autor: Pink.rs