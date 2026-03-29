PRESEK IZLAZNOSTI DO 16 ČASOVA: Veliki odziv građana na lokalnim izborima

Lokalni izbori danas se održavaju i u Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti, Kuli, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu. Izborna tišina traje do 20 časova.

U Boru do 16 časova glasalo 31,5 odsto upisanih birača. Izlaznost na lokalnim izborima u Boru do 16 časova je, prema podacima Gradske izborne komisije, 31,5 odsto. Ukupno je glasalo 12.128 glasača.

Biračka mesta otvorena su do 20 časova. U Boru na 48 biračkih mesta pravo glasa ima 38.492 građana. Lokalni parlament ima 35 odborničkih mesta.

Na izborima za odbornike Skupštine grada Bor učestvuje sedam izbornih lista.

U Sevojnu izlaznost do 16 časova na lokalnim izborima 65,73

Izlaznost na lokalnim izborima u gradskoj opštini Sevojno do 16 časova je 65,73 odsto, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Pravo da glasa na pet biračkih mesta ima ukupno 5.545 upisanih birača.

Skupština gradske opštine Sevojno ima 19 odbornika, a na izborima učestvuju četiri izborne liste.

U Aranđelovcu izlaznost do 16.00 časova 58 odsto. Izlaznost na lokalnim izborima u Aranđelovcu do 16.00 časova bila je 58 odsto, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

U opštini Aranđelovac jutros je u 7.00 časova otvoreno 41 biračko mesto, a pravo glasa ima 36.841 upisan birač.

Skupština opštine Aranđelovac ima 41 odborničko mesto.

Na izborima za odbornike Skupštine opštine Aranđelovac učestvuje pet izbornih lista.

Izlaznost do 16.00 sati na lokalnim izborima u Majdanpeku 48,93 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Majdanpeku do 16.00 sati je 48,93 odsto upisanih birača na šest biračkih mesta koja predstavljaju reprezentativni uzorak, rekao je za Tanjug predsednik Opštinske izborne komisije Dejan Škorić.

U opštini Majdanpek pravo glasa ima 15.411 upisanih birača, a glasa se na 41 biračkom mestu. Skupština opštine Majdanpek ima 31 odborničko mesto.

Na lokalnim izborima u Majdanpeku učestvuju četiri liste.

U Knjaževcu izlaznost na lokalnim izborima do 16.00 časova 55,11 odsto

Na lokalnim izborima u Knjaževcu izlaznost je do 16.00 časova bila 55,11 odsto na osnovu podataka sa pet biračkih mesta koja predstavljaju reprezentativni uzorak, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji. Na teritoriji opštine Knjaževac pravo glasa ima 22.256 birača, a glasa se na 65 biračkih mesta. Skupština opštine Knjaževac ima 40 odbornika. Na izborima za odbornike Skupštine opštine Knjaževac učestvuju četiri izborne liste.

Autor: Jovana Nerić