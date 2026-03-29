'LIDERI BLOKADERSKIH LISTA NA NAJGRUBLJI NAČIN PRETE I PROVOCIRAJU' Oglasili se iz SNS-a: Protivzakonite radnje blokadera imaju za cilj da spreče slobodnu volju građana!

Lokalni izbori danas se održavaju i u Boru, Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti, Kuli, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu. Izborna tišina traje doi 20 časova, a od jutros blokaderi su izazvali niz incidenata. Ovim povodom oglasila se Srpska napredna stranka.

- Srpska napredna stranka obaveštava javnost da aktivisti i lideri blokaderskih lista od jutros na najgrublji način uznemiravaju, provociraju i prete građanima lokalnih samouprava u kojima se održavaju izbori- piše u saopštenju.

- Pored toga što su na više lokacija napali i prostorije i članove SNS, pretili replikama pištolja, na osnovu svedočenja ljudi koji se javljaju Srpskoj naprednoj stranci uočeno je više organizovanih grupa koja sa sobom nose uređaje za bežičnu komunikaciju, kao i metalne i drvene šipke i slične predmete- piše u saopštenju.

- Pozivamo građane da nadležnim državnim organima bez odlaganja prijave sva nepoznata lica koja im dolaze na kućne adrese, zaustavljaju ih na ulici, pozivaju telefonom i prete "da će pobiti svu ćacad koja glasa za Vučića", “da je Vučićevo vreme prošlo, da budu pametni, jer znaju šta ih čeka sutra” i sve ostale pretnje- piše u saopštenju.

- Srpska napredna stranka apeluje na građane da ostanu mirni, ove protivzakonite radnje blokadera imaju za cilj da spreče demokratski proces, onemoguće slobodnu izbornu volju građana da izaberu predstavnike koji se bore za jaku i slobodarsku Srbiju i čiji je program razvoj svakog dela Srbije- naglasili su iz SNS-a.

Autor: Jovana Nerić