PRESEK IZLAZNOSTI DO 10 SATI: U Kladovu glasalo 13,49 odsto upisanih birača, u Lučanima 12 odsto, a u ovo je izlaznost u Boru

Lokalni izbori danas se održavaju i u Boru, Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti, Kuli, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu. Izborna tišina traje doi 20 časova.

Na lokalnim izborima u Lučanima do 10 časova glasalo je 12 odsto upisanih birača, rečeno je Tanjugu u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Na redovnim lokalnim izborima u Lučanima pravo glasa ima 14.632 birača koji svoje građansko pravo mogu ostvariti na jednom od 43 biračka mesta, glasanjem za jednu od šest ponuđenih izbornih listi.

Izlaznost na lokalnim izborima u Kladovu do 10 časova je 13,49 odsto upisanih birača, izjavila je član Opštinske izbortne komisije u Kladovu Vesna Ćeha.

Ona je za Tanjug rekla da je do 10 časova glasalo 2.846 birača.

Na teritoriji opštine Kladovo na 31 biračkom mestu pravo glasa ima 21.085 upisanih birača.

Skupština opštine Kladovo ima 28 odborničkih mesta, a na izborima za Skupštinu opštine Kladovo učestvuju tri izborne liste.

Na lokalnim izborima u Boru do 10 sati glasalo je 6,66 odsto birača, rečeno je Tanjugu u Opštinskoj izbornoj komisiji u tom gradu.

Kako navode, glasalo je 2.565 birača. Presek izlaznosti biće objavljivan na svaka dva sata.

Ukupan broj birača na teritoriji grada Bora je 38.492, a glasaće se na 48 biračkih mesta.

Lokalni parlament ima 35 odborničkih mesta. Na izborima za odbornike Skupštine grada Bor učestvuje sedam izbornih lista.

Izlaznost do 10 sati na lokalnim izborima u Majdanpeku 12,8 upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Majdanpeku do 10 sati je 12,8 odsto, rekao je za Tanjug predsednik Opštinske izborne komisije u Majdanpeku Dejan Škorić. U opštini Majdanpek pravo glasa ima 15.411 upisanih birača, a glasaće se na 41 biračkom mestu.

Skupština opštine Majdanpek ima 31 odborničko mesto. Na lokalnim izborima u Majdanpeku učestvuju četiri liste.

U Sevojnu izlaznost do 10 časova na lokalnim izborima 18,55 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Sevojnu do 10 časova je 18,55 odsto, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

U Sevojnu na pet biračkih mesta pravo glasa ima 5.545 upisanih birača.

Skupština gradske opštine Sevojno ima 19 odbornika, a na izborima učestvuju četiri izborne liste.

U Smederevskoj Palanci izlaznost do 10 časova na lokalnim izborima 12 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u u Smederevskoj Palanci do 10 časova je 12 odsto, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Na teritoriji opštine Smederevska Palanka pravo glasa ima 38.949 građana, a oni mogu da glasaju na 49 biračkih mesta.

Glasači se opredeljuju za jednu od šest izbornih lista. Skupština opštine Smederevska Palanka ima 49 odbornika.

U Aranđelovcu za prvih sat vremena na pet biračkih mesta glasalo 423 birača

U Aranđelovcu je u prvom satu izbornog procesa na pet biračkih mesta na lokalnim izborima za odbornike Skupštine opštine glasalo 423 upisana birača, od ukupno 5.598 upisanih.

Opštinska izborna komisija prati izlaznost birača na pet izbornih mesta, tri u gradu i dva u selima, od ukupno 41 biračkog mesta u opštini Aranđelovac.

Prema prvim podacima koji su objavljeni posle 10 časova, na tim biračkim mestima glasalo je osam odsto birača u prvih sat vremena izbornog procesa.

Autor: Jovana Nerić