PRVI PRESEK IZLAZNOSTI: U Kladovu do 8.00 časova glasalo 2,8 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Kladovu do osam časova je 2,8 odsto upisanih birača, izjavila je član Opštinske izbortne komisije u Kladovu Vesna Ćeha.

Ona je za Tanjug rekla da je do 8.00 časova glasalo 597 birača.

Na teritoriji opštine Kladovo na 31 biračkom mestu pravo glasa ima 21.085 upisanih birača.

Skupština opštine Kladovo ima 28 odborničkih mesta, a na izborima za Skupštinu opštine Kladovo učestvuju tri izborne liste.

Lokalni izbori danas se održavaju i u Boru, Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu.

Izborna tišina traje do 20 časova.

Autor: Jovana Nerić