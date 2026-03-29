Izlaznost do 8 časova na lokalnim izborima u Kuli 3,84 odsto

zlaznost na lokalnim izborima u Kuli do 8 časova je 3,84 odsto, rečeno je za Tanjug iz Opštinske izborne komisije.
Kako su naveli, do 8 časova glasalo je 1.277 glasača.
Predsednici biračkih odbora prijavili su velike gužve na biračkim mestima i veliku zainteresovanost građana za glasanje do prvog preseka u osam časova.
Do 8 časova, kako navode, nioje bilo neregularnosti.
Opštinska izborna komisija saopštavaće rezultate izlaznosti na svaka dva sata do 18 časova.
Sva biračka mesta u Kuli otvorena su na vreme.
Na teritoriji opštine Kula, na 40 biračkih mesta, od kojih je 15 u gradu, pravo glasa ima 33.286 građana.
Skupština opštine Kula ima 37 odborničkih mesta.
Na redovnim lokalnim izborima u Kuli učestvuje pet izbornih lista.
Lokalni izbori održavaju se danas i u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci
Autor: Jovana Nerić