Zatvoreno biračko mesto u Sečnju na kome je ponovljeno glasanje: Izlaznost 69,5 odsto

Biračko mesto broj sedam na kojem je danas ponovljeno glasanje u opštini Sečanj zatvoreno je na vreme u 20.00 časova, a izašlo je 69,5 odsto upisanih birača, rekla je za Tanjug sekretarka Opštinske izborne komisije u Sečnju Dragana Čorlija.

Ona je istakla da je glasanje proteklo bez problema i da je izašlo 401 od 577 upisanih glasača.

Glasanje je ponavljeno na biračkom mestu u OŠ "Veljko Đuričin", u naselju Jarkovac.

Opštinska izborna komisija (OIK) ranije je poništila glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine održanim 30. novembra na tom biračkom mestu, nakon što je utvrđeno da nedostaje četvrta strana zapisnika o radu biračkog odbora i da zapisnik nije potpun.

Na lokalnim izborima u Sečnju učestvovalo je pet izbornih lista, a na izbore je izašlo 6.569 građana, odnosno 64,24 odsto ukupnog biračkog tela.

Najveći broj glasova osvojila je lista "Aleksandar Vučić-najbolje za Sečanj" - 59,11 odsto, odnosno 14 odborničkih mandata, a lista ''Glas mladih'' 32,74 odsto, odnosno osam mandata, dok je lista "Ivica Dačić - SPS" osvojila 4,5 odsto, odnosno jedan mandat.

Skupština opštine Sečanj ima 23 odbornička mesta, a glasalo se na 17 biračkih mesta.

Autor: Iva Besarabić