AKTUELNO

Politika

Sutra se ponavlja glasanje na biračkom mestu broj sedam u Sečnju

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Na biračkom mestu broj sedam u OŠ "Veljko Đuričin", u naselju Jarkovac, u opštini Sečanj, sutra će biti ponovljeno glasanje.

Birači će moći da glasaju od sedam do 20 časova, navedeno je u rešenju Opštinske izborne komisije o sprovođenju ponovljenog glasanja na biračkom mestu.


OIK je ranije poništila glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine održane 30. novembra na tom biračkom mestu nakon što je utvrđeno da nedostaje četvrta strana zapisnika o radu biračkog odbora i da zapisnik nije potpun.


Pet izbornih lista


Na lokalnim izborima u Sečnju učestvovalo je pet izbornih lista, a na izbore je izašlo 6.569 građana, odnosno 64,24 odsto ukupnog biračkog tela.


Najveći broj glasova osvojila je lista "Aleksandar Vučić-najbolje za Sečanj" 59,11 odsto, odnosno 14 odborničkih mandata, a lista ''Glas mladih'' 32,74 odsto, odnosno osam mandata, dok je lista "Ivica Dačić - SPS", osvojila 4,5 odsto, odnosno jedan mandat.


Skupština opštine Sečanj ima 23 odbornička mesta, a glasalo se na 17 biračkih mesta.

Autor: S.M.

#Biračko mesto

#Glasanje

#Izbori

#Ponavljanje

#sečanj

POVEZANE VESTI

Politika

POČELO GLASANJE U KOSJERIĆU: Otvoreno jedno biračko mesto na kom se ponavljaju izbori

Politika

Nišlije sutra ponovo idu na GLASANJE: Dva biračka mesta se opet otvaraju, evo šta je razlog

Politika

PONOVNO GLASANJE U KOSJERIĆU: Poznato kad će se održati izbori na glasačkom mestu broj 25

Politika

'ONI TO NISU OČEKIVALI' Vučić: Nema ni jedne primedbe na zapisnik, Kosjerić je u rukama odgovornih! Gotovo je sve!

Izbori 2024

TOMISLAV MOMIROVIĆ GLASAO U ZAVODU ZA TRANSFUZIJU KRVI: Ministar unutrašnje i spoljne trgovine glasao je na biračkom mestu broj 24 (VIDEO)

Politika

OBJAVLJENI PRELIMINARNI REZULTATI IZBORA U MIONICI I NEGOTINU: Ubedljiva pobeda SNS, poništeno glasanje na jednom biračkom mestu u Sečnju