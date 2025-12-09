Sutra se ponavlja glasanje na biračkom mestu broj sedam u Sečnju

Na biračkom mestu broj sedam u OŠ "Veljko Đuričin", u naselju Jarkovac, u opštini Sečanj, sutra će biti ponovljeno glasanje.

Birači će moći da glasaju od sedam do 20 časova, navedeno je u rešenju Opštinske izborne komisije o sprovođenju ponovljenog glasanja na biračkom mestu.



OIK je ranije poništila glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine održane 30. novembra na tom biračkom mestu nakon što je utvrđeno da nedostaje četvrta strana zapisnika o radu biračkog odbora i da zapisnik nije potpun.



Pet izbornih lista



Na lokalnim izborima u Sečnju učestvovalo je pet izbornih lista, a na izbore je izašlo 6.569 građana, odnosno 64,24 odsto ukupnog biračkog tela.



Najveći broj glasova osvojila je lista "Aleksandar Vučić-najbolje za Sečanj" 59,11 odsto, odnosno 14 odborničkih mandata, a lista ''Glas mladih'' 32,74 odsto, odnosno osam mandata, dok je lista "Ivica Dačić - SPS", osvojila 4,5 odsto, odnosno jedan mandat.



Skupština opštine Sečanj ima 23 odbornička mesta, a glasalo se na 17 biračkih mesta.

Autor: S.M.