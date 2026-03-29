Izlaznost u Boru do 8 sati: Gasalo 3 odsto upisanih birača

U Boru do 8 časova glasalo je oko tri odsto upisanih birača, izjavila je sekretarka Opštinske izborne komisije Ljubinka Jelić. Ona je dodala da je glasalo 1.206 birača.

- Sva biračka mesta otvorena su na vreme a uočene su manje nepravilnosti, koje su brzo rešavane, dodala je ona za Tanjug.

Navela je da današnje izbore prati više od 800 posmatrača i pet stranih delegacija koje su dobile akreditaciju da posmatraju izbore.

Presek izlaznosti biće objavljivan na svaka dva sata.

Ukupan broj birača na teritoriji grada Bora je 38.492, a glasa se na 48 biračkih mestaza 7 lista. Lokalni parlament ima 35 odborničkih mesta.



