Presek izlaznosti do 14 sati

Lokalni izbori danas se održavaju i u Boru, Smederevskoj Palanci, Kuli, Kladovu, Lučanima, Aranđelovcu, Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu.

Izlaznost na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti do 14.00 časova bila je 52 odsto, rekli su za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Na teritoriji opštine Bajina Bašta na 52 biračka mesta pravo glasa ima 21.464 upisanih birača.

Skupština Opštine Bajina Bašta ima 45 odborničkih mesta, a na izborima učestvuje šest izbornih lista.

Izlaznost na lokalnim izborima u Smederevskoj Palanci do 14 časova je 41 odsto upisanih birača, rečeno je Tanjugu u Opštinskoj izbornoj komisiji u Smederevskoj Palanci.

Kako navode, glasanje se odvija bez problema.

U Smederevskoj Palanci pravo glasa ukupno ima 38.933 građana, a glasa se na 49 biračkih mesta.

Glasači se opredeljuju za jednu od šest izbornih lista, birajući tako 49 odbornika u novom sazivu lokalnog parlamenta.

Izlaznost na lokalnim izborima u Kladovu do 14.00 časova je 39 odsto upisanih birača, izjavila je član Opštinske izborne komisije u Kladovu Vesna Ćeha.

Ona je za Tanjug rekla da je do 14.00 časova glasalo 8.247 birača.

Na teritoriji opštine Kladovo na 31 biračkom mestu pravo glasa ima 21.085 upisanih birača.

Skupština opštine Kladovo ima 28 odborničkih mesta, a na izborima u toj opštini učestvuju tri izborne liste.

Izlaznost na lokalnim izborima u Majdanpeku do 14.00 sati je 40,06 odsto upisanih birača na šest biračkih mesta koja predstavljaju reprezentativni uzorak, rekao je za Tanjug predsednik Opštinske izborne komisije Dejan Škorić.

Prema njegovim rečima, na tim biračkim mestima sve protiče mirno i bez problema.

U opštini Majdanpek pravo glasa ima 15.411 upisanih birača, a glasa se na 41 biračkom mestu.

Skupština opštine Majdanpek ima 31 odborničko mesto.

Na lokalnim izborima u Majdanpeku učestvuju četiri liste.

Na lokalnim izborima u Lučanima do 14 časova glasalo je 47,53 odsto upisanih birača, rečeno je Tanjugu u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Na redovnim lokalnim izborima u Lučanima pravo glasa ima 14.632 birača koji svoje građansko pravo mogu ostvariti na jednom od 43 biračka mesta, glasanjem za jednu od šest ponuđenih izbornih listi.

Autor: Jovana Nerić