Kulminacija blokaderskog nasilja! U Aranđelovcu pretučene četiri aktivistkinje SNS! (FOTO)

U deset lokalnih samouprava u Srbiji - Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci danas se održavaju redovni lokalni izbori. Pravo glasa ima ukupno 247.985 birača.

Simpatizer stranke Save Manojlovića, Ivan Filipović iz Obrenovca, u Aranđelovcu je, kako saznajemo, napao četri aktivistkinje SNS, povredio ih, polomio im telefone…

Jedna žena je teže povređena i nalazi se u bolnici.

