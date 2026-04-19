Povodom Dana sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH) tokom Drugog svetskog rata, predsednik Vlade Srbije, Đuro Macut, izjavio je da će Srbija i dalje biti posvećena očuvanju kulture sećanja, istine i izgradnji trajnog mira i saradnje sa svima. On je istakao da samo kroz takav pristup možemo biti sigurni da će buduće generacije živeti u svetu dostojnom čoveka.

- Danas je dan kada se sećamo. Sa pijetetom, ali i sa naučenom važnom lekcijom, obeležavamo Dan sećanja na nevine žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH u Drugom svetskom ratu. Sa dubokim bolom osvrćemo se i na 81 godinu od proboja poslednje grupe logoraša iz Jasenovca. Oba ova povoda, snažna su opomena koja i danas snažno odjekuje, a treba da odjekuje i u budućnosti - da se nikad ne bi ponovila - rekao je Macut.

Premijer Srbije je, kako je navedeno u saopštenju, naglasio i da nas sećanje na nevine žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima obavezuje da budemo dostojni njihove žrtve ne samo kroz tugu, već kroz odgovornost.

- Na mestu kao što je Jasenovac, učimo da je pamćenje čin poštovanja a ne osvete. Verujem da je snaga jednog naroda u tome da sačuva istinu, ali i da gradi budućnost u kojoj se zlo nikada više neće ponoviti - rekao je predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut.

U koncentracionom logoru Jasenovac, sistemu logora smrti NDH, ubijeno je na stotine hiljada ljudi, pri čemu se procene razlikuju, ali prema podacima Spomen-područja Donja Gradina tu je stradalo oko 700.000 ljudi.

Žrtve su uglavnom bili Srbi (oko 500.000), Romi, Jevreji i antifašisti, uključujući više od 20.000 dece.

Autor: S.M.