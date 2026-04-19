DAN SEĆANJA NA ŽRTVE GENOCIDA U DONJOJ GRADINI! Vučić: Mali ponositi, srpski narod pokazaće kako izgleda OSTRVO SLOBODE u Evropi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pristvovao je obeležavanju Dana sećanja na žrtve genocida počinjenih u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH), u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini.

Predsednik Vučić je na početku obraćanja istakao da je teško govoriti na ovom mestu.

- I prošle godine sam u ovo vreme zavetovao se da ćemo izgraditi memorijalni centar u Donjoj Gradini. Pokušali su u prethodnih godinu dana da sruše Srbiju, da sruše našu otadžbinu. Jedan od razloga je bio i taj da ne govorimo o svojoj prošlosti otvoreno. A ja vam obećavam da neće proći nijedan dan, i da ću svake nedelje imati sastanke, dok ovde našim novcem, iz Srbije, ne bude izgrađen memorijalni centar - rekao je predsednik, i dodao da u njega nikada nikome neće biti zabranjeno da dođe, kao što je danas zabranjeno da Srbi odu u Jasenovac i polože cveće.

On se prisetio reči Vladike Nikolaja, zatvorenika iz Dahaua, i reči Bertolda Brehta, koji je upozoravao na povampirenje nacizma.

- U vreme komunizma su nas poistovećivali. Nije bombardovan Zagreb, već Beograd. Beograd je sa borbom dočekao Hitlera, a Zagreb sa cvećem. Danas smo mi koji smo se borili protiv nacizma zlikovci, a svi koji su bili najvernije nacističke sluge su valjda dobri momci - rekao je predsednik.

Zapitao je zašto Jasenovac nije ranije oslobođen, i zašto komunisti nisu odmah krenuli u proboj.

- Zašto su skrivani zločini u Jasenovcu? Jesu li Jevreji lagali kada su u Jad Vašemu upisali ime Jasenovac, kao jedan od šest najvećih logora. Slušali smo sve uvijeno da se nešto ovde dešavalo, ali niko otvoreno nije govorio, uvek da se neko ne naljuti. Oni nama mogu da kažu šta hoće, čak i kada nam proteraju 250.000 ljudi, uvek smo mi krivi. Uvek smo mi zločinci - kazao je predsednik.

Kaže da se u regionu gradi kult mržnje prema Srbima.

- Koliko god pružali ruku onima koji su činili najstrašnije zločine, nikada nije bilo kraja uslovljavanjima. I kada su bombardovali našu zemlju, rekli su da je to zbog Miloševića. Kada je otišao, tražili su da ga isporučimo, i našli su najgore kukavice u srpskom rodu. Da svog predsednika izruče na Vidovdan. I onda su rekli da je otvorena budućnost za nas, a nije prošlo pet dana, stigao je novi uslov. Onda su tražili hapšenje svih drugih Srba. Kraja tom spisku nije bilo - podseća on.

Zatim su dalje išli u uništavanje Srbije, kazao je Vučić, i podsetio na odvajanje Crne Gore.

- Ne samo da Srbija ne bi mogla da ima izlaz na more, već da bi mogli da nam otmu i Kosovo. Pa kada su to završili, onda su mimo Povelje UN uzeli i Kosovo. Pa su suprotno svim zakonima i pravilima podržali samoproklamovanu nezavisnost Kosova. I onda su tražili i dalje da gledamo u budućnost, da potpišemo Briselski sporazum - kazao je predsednik.

Vučić je potom uputio odgovor na sve ucene.

- Znamo koliko smo mali i slabi, ali vi ne znate koliko smo ponosni. E mi ćemo sada da vas učimo i podučavamo tome. Jedan mali ponositi srpski narod pokazaće vam kako izgleda ostrvo slobode u Evropi. Mislili su hrvatski nacisti da su zatrli Srbe, da više neće biti srpskog srca da zakuca u selima ovde. Mislili su neće se podići Srbi, ali došle su nove generacije. Mislili su da će u prethodnih godinu dana da me umilostive da o njihovim lažima govorim kao o istini. Nisu uspeli u tome, oni ne razumeju da mi ništa nije važno, sem budućnosti i ponosa svog naroda. I neću da gazim po svom narodu da bih bio na vlasti i dodvoravao se nekome - rekao je on.

Predsednik upozorava na porast antisemitizma u celoj Evropi, i dodaje da se u Srbiji to nikada neće desiti.

- Dolazi zlo doba, doba u kom će mržnja ponovo da pobeđuje. I nema opravdanja nizakoga ko danas nije ovde. Zato hvala ljudima iz SAD, Ruske Federacije, Izraela i ja mislim još samo iz Srbije, niko više nije došao. A zašto bi? Što da dođu kada ovde i nije bio baš neki zločin, oni to ne doživljavaju na takav način. Oni ne misle da treba da se poklone senima stotina hiljada koje su ovde ubijeni - naglasio je Vučić.

Kaže da ako mi sami ne budemo gradili kulturu sećanja na naše stradale, i čuvali uspomenu, niko nam neće pomoći po tom pitanju.

- Zato će da nam biraju poslušnička rukovodstva, da traže one koji će da ćute o Jasenovcu. Zato ćemo im se suprotstavljati, nisu naši dedovi i pradedovi džabe ginuli. Nisu nam džabe ubijali decu ovde, krvlju je zalivena ova zemlja, i nemamo pravo da ćutimo na vapaj ove zemlje i krvi koja iz nje izbija - rekao je on.

Dodik: NDH je stvorena po uzoru na Hitlerovu Nemačku

Dodik je rekao da su ovde ljudi ubijani samo zato što su imali svoje ime i prezime, i da im nije oprošteno što su bili Srbi, Jevreji ili Romi.

- Bol koja je ovde prosuta živeće vekovima iza nas. Nosiće je vihor širom sveta, i govoriće o vapaju nevinih koji su stradali - rekao je on.

Milorad Dodik podseća da je NDH stvorena po uzoru na Hitlerovu Nemačku, i da su ustaše bile horda zla koja je ubijala na svakom mestu i svakom koraku.

- Pokroviteljstvo Nemačke su oni želeli. Tokom rada vodeći muslimanski prvaci iz Sarajeva su pisali Hitleru, gde su mu se obraćali sa "Dragi fireru", i želeli su da stvore "čistu zemlju". Ti muslimani imali su glavnu adresu u Nemačkoj, a i ovi danas imaju adresu u Nemačkoj, u Šmitu - rekao je on.

Dodik kaže da su i ove godine upućeni pozivi ambasadorima zemalja EU, i da ni ove godine niko od njih nije hteo da dođe.

- Zašto danas nisu tu? Zato što se ne slažete sa politikom Republike Srpske, države Izrael? Gledate li sada u televizor, pa ćete da dođete sutra da položite vence. Ne gospodo, mi ovo danas obeležavamo. Moramo da govorimo, zato što kada ćutimo, drugi misle da su u pravu. Ne smemo da ćutimo - naglasio je Dodik.

Vučić se oglasio iz Donje Gradine

Predsednik Srbije kratko se oglasio iz Donje Gradine, porukom na zvaničnom Instagram nalogu, kao i za Srnu.

- Sa dubokim poštovanjem sećamo se svih nevino stradalih, svesni da je čuvanje istine naša trajna odgovornost. Njihova žrtva podseća koliko su mir, sloboda i ljudsko dostojanstvo dragoceni.

Ovaj Dan sećanja nije samo dug prema prošlosti, već i obaveza prema budućnosti da sačuvamo zajedništvo i ne dozvolimo da se ovakvi zločini ikada ponove.

Na mestima stradanja ne govorimo glasno, ali šaljemo jasnu poruku u ime istine, pravde i trajnog pamćenja - istakao je predsednik.

Ambasadorka Izraela pročitala poruku Isaka Hercoga, obratili se Garson i Kaplun

U poruci predsednika Izraela Isaka Hercoga poručuje se da je danas sumorna godišnjica zla koje se desilo na ovom mestu.

- Jedini zločin žrtava je što su se usudili da postoje. Ovo mesto je simbol borbe protiv bezrazložne mržnje. Istorija nas je naučila da nikada ne smemo dozvoliti da nepočinstva prođu nekažnjeno. Nažalost, čak i danas postoji režim, ubilački režim, koje preti narodima širom sveta - rekao je on, govoreći o Iranu.

Potom se obratio Robert Garson, predsednik američkog Udruženja jevrejskih advokata i pravnika, koji je rekao da je tlo u Donjoj Gradini i Izraelu natopljeno krvlju.

- Krv Jevreja, Roma i Srba je tekla zajedno u reku Savu. Te krvi nisu bile različite kada su se pomešale. Čitao sam svedočenja preživelih, zastrašujuće su. Čitao sam o deci koja su dovedena u Jasenovac, koje su ustaše razbijale o zemlju i bacali ih na bajonete. Čovek se pita kako je takva okrutnost mogla uopšte da se pojavi - rekao je on.

Garson je podsetio na mnoge Srbe koji su se upisali u redove Pravednika među narodima, i rizikovali svoje živote da spasu jevreje.

- Ne smemo zaboraviti niti oprostiti. I danas ja moram da radim kao obezbeđenje u mojoj sinagogi. I da nosim oružje da bih sačuvao svoje ljude, da nas niko ne bi napao. Ali sam takođe i veoma srećan, zato što postoje snažni lideri, i trebaju nam snažni lideri da budemo zaštićeni - rekao je on, i istakao da je Donald Tramp jedan od najsnažnijih lidera koje je svet video.

Obratio se i rabin Jehuda Kaplun, specijalni izaslanik Donalda Trampa za borbu protiv antisemitizma.

- 81. godinu kasnije, krv žrtava i dalje vapije iz ove zemlje. Te vapaje ne možemo utišati niti ignorisati. Sećanje i pamćenje je u hebrejskom jeziku uvek bila ključna reč. Hiljadama godina pamtimo sve egzile, lutanja, pogrome... I danas pamtimo zločin koji se dogodio ovde - rekao je Kaplun.

Milioni su izgubili živote u Drugom svetskom ratu od ruke nacista i njihovih pomagača.

- Zato je general Ajzenhauer tražio da se dokumentuju zločini u logorima, zato što je znao da će odmah nakon što su se zločini dogodili neko poricati. Dok gledamo polja smrti ovde, čujemo krike žrtava, i naš odgovor svima je jedna reč - "zahor". Mi pamtimo, i uvek ćemo pamtiti - kazao je rabin.

Predsednik Republike Srpske se obraća okupljenima

Siniša Karan, predsednik Republike Srpske, rekao je da je Donja Gradina sveta zemlja, i da je logor smrti Jasenovac večna opomena čovečanstvu.

- Dokaz do koje mere zlo može da ide kada postane ideologija. Nad srpskim narodom u NDH je počinjen genocid, to nije pitanje tumačenja, već istorijska činjenica potvrđena brojnim dokazima. Istinu ne smemo izgubiti, i upravo zato je narodna skupština RS 2015. godine usvojila deklaraciju o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima - kazao je Karan.

On ističe da je genocidna politika NDH bila javno formulisana, i da su tu politiku ustaše dosledno sprovodili.

- Republika Srpska je i nastala da se genocid nad Srbima više nikada ne bi ponovio. Usvajanjem deklaracije RS je postavila temelje i institucionalizovala pamćenje, da bi se ova istina čuvala i branila - rekao je predsednik Republike Srpske.

Karan kaže da Jasenovac nije bio samo logor, već sistem uništenja.

- U tom sistemu širom NDH stradalo je milion Srba, Jevreja i Roma. Sve su to bili ljudi sa imenom i prezimenom, ljudi čija je budućnost prekinula. Posebno je strašno što su u NDH postojali logori za decu, to je potpuni civilizacijski sunovrat. Zato je danas Donja Gradina i mesto opomene - naglasio je on.

Emitovan dokumentarni film o Jasenovcu

Posle govora prikazan je kratak film o istorijatu Jasenovca, najvećeg stratišta srpskog naroda.

Govor Miloša Ackovića

Miloš Acković, zamenik direktora Kuće romske kulture, rekao je da za Rome ovo nije samo istorijski lokalitet, već otvorena rana njihovog bića.

- Pokušali su da ugase našu pesmu, naš jezik i naše postojanje. Istorijsko podaci govore o strašnim brojkama, više od 40.000 Roma. Ljudi čiji je jedini greh bilo njihovo ime i njihovo poreklo. Tišina Donje Gradine najbolje se razume kroz molitvu. Pomolićemo se za nevine, za budućnost u kojoj se ovako nešto nikada više neće ponoviti - rekao je on.

Acković se zatim pomolio na romskom jeziku.

Rabin Isak Asiel govori okupljenima

Posle patrijarha na Hebrejskom se obratio rabin Isak Asiel, a zatim je, na srpskom, podsetio na ljudske priče i stradanja u Novom Sadu, Staroj Gradiški, Treblinki...

Govorio je i o pozadini Hitlerovog konačnog rešenja, kao i sporoj reakciji u celom svetu na uništenje jevrejskog naroda.

Beseda patrijarha Porfirija

Patrijarh Porfirije je sve prisutne pozdravio rečima "Hristos Vaskrse", i rekao je da nema prikladnijeg pozdrava koji se može izreći na mestu najstrašnije golgote srpskog naroda.

- Ova zemlja je natopljena ljudskim suzama i ljudskom krvlju, ali i osvećena molitvom. Ove reči nisu dovoljne, ili bolje reći, da su ovde reči sasvim suvišne. Ovde je pre svega potrebna tišina srca, tišina u kojoj osluškujemo glas onih koji su svojim stradanjem posvedočili veru ljudskog lika. Potrebna je iznad svega molitva, čista molitva - kazao je on.

Mi se danas sećamo ne samo svojih žrtava, već i žrtava iz redova jevrejskog i romskog naroda.

- Sećamo se i svih nedužno stradalih bilo kada i bilo gde, i bilo kome da pripadaju. Na našu veliku žalost, ali i sramotu, i danas smo širom sveta suočeni sa besmislenim i bezvrednim krvoprolićima, među ljudima i narodima koji iza sebe ostavljaju nove i nove stradalnike, nove i nove nevine žrtve - naglasio je poglavar SPC.

Patrijarh Porfirije kaže da moramo posvedočiti da ljudska zloba nema poslednju reč, već da poslednju reč mora imati ljubav i Gospod Isus Hristos.

- Hristos je vaskrsao iz mrtvih i posvedočio da tama ne može da sakrije svetlost. Verom u Vaskrsenje Gospoda našeg Hrista, znamo da mučenici jasenovački nisu mrtvi, već živi, i pečat koji svedoči o ljubavi, najpre prema svome rodu, a onda i prema Bogu i svakom čoveku. Ne dolazimo ovde samo da se sećamo prošlosti, već da bismo od mučenika naučili kako da živimo i čuvamo veru u srcu - kazao je on.

Patrijarh Porfirije služio parastos

Patrijarh Srpski Porfirije služi parastos žrtvama genocida koje su ustaše sprovodile nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.

Parastosu prisustvuje predsednik Vučić sa delegacijama.

Predsednik Vučić položio venac

Vence je prvo položila delegacija Republike Srpske, zatim i delegacija Republike Srbije na čelu sa predsednikom Vučićem.

Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Previous Next

U delegaciji Srbije su i ministri Bratislav Gašić, Nenad Vujić, Jagoda Lazarević, Milica Đurđević Stamenkovski.

Vence su položili i delegacija Republike Srpske na čelu sa predsednikom Sinišom Karanom, delegacije Sjedinjenih Američkih Država na čelu sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika za praćenje i borbu protiv antisemitizma Jehudom Kaplounom, delegacija Izraela koju predvodi savetnik u ambasadi te zemlje Isak Grin, Udruženje bivših logoraša iz Drugog svetskog rata, delegacija Roma i predstavnici diplomatskog kora.

Nakon polaganja venaca, u 12:00 časova planirano je održavanje parastosa i pomena svim nevinim žrtvama. Završni deo programa predviđen je za 12:35 časova, kada će se prisutnima i javnosti obratiti zvaničnici.

Pink.rs/S. Kuvekalović Pink.rs/S. Kuvekalović Pink.rs/S. Kuvekalović Pink.rs/S. Kuvekalović Pink.rs/S. Kuvekalović Previous Next

Donja Gradina, kao najveće stratište logora Jasenovac, svake godine okuplja najviše državne zvaničnike Srbije i Republike Srpske u znak sećanja na stotine hiljada ubijenih Srba, Jevreja i Roma tokom Drugog svetskog rata.

Pink.rs/S. Kuvekalović Pink.rs/S. Kuvekalović Previous Next

U balkanskom Aušvicu za 1.337 dana, od avgusta 1941. do aprila 1945. prošlog veka monstruoznim metodama ubijeno pola miliona Srba, desetine hiljada Јevreja, Roma.

Republika Srpska i Srbija ne dozvoljavaju da se zaborave žrtve genocida u Drugom svetskom ratu.

Godinama zajednički obeležavaju sećanje na ubijene Srbe, ali i ostale narode u sistemu logora smrti NDH. U Donjoj Gradini očekuje se prisustvo domaćeg diplomatskog kora, ali i svetskih zvaničnika.

Autor: D.S.