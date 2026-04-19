Dačić na Danu sećanja na žrtve genocida NDH: Na ovom mestu je ljudska istorija ispisala najmračnije stranice (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/ivica.dacic.rs ||

Obeležavanje Dana sećanja na žrtve zločina genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini nosi poruku pijeteta, nezaborava i opomene, ističe ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.

- Na tom mestu gde je ljudska istorija ispisala najmračnije stranice, gde je pokušano zatiranje čitavih naroda samo zbog njihovog imena, vere i porekla, činjeni si najmonstruozniji zločini nevinom srpskom, jevrejskom i romskom narodu - napisao je Dačić na svom Instagram profilu i dodao:

- Sećanje posvećujemo i onima koji su bili krivi samo zato što su se rodili. Stradalo je preko 20.000 dece. Svako dete čiji je život ovde ugašen, predstavlja ranu na srcu našeg naroda koja nikada neće sasvim zarasti. - Republika Srbija i Republika Srpska su jedinstvene u očuvanju istine, nikada neće dozvoliti relativizaciju zločina i umanjivanje broja žrtava. Naša je dužnost da pamtimo, da nikada ne zaboravimo, da govorimo istinu o jasenovačkim mučenicima i da je čuvamo - kaže Dačić i dodaje:

- Neka im je večna slava i mir.

Autor: A.A.

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić danas na obeležavanju Dana sećanja na žrtve zločina genocida NDH

Politika

Vučić sutra na obeležavanju Dana sećanja na žrtve zločina genocida NDH u Jasenovcu

Politika

VUČIĆ SUTRA U DONJOJ GRADINI: Predsednik Srbije na obeležavanju Dana sećanja na žrtve zločina genocida NDH

Politika

DAN SEĆANJA NA ŽRTVE GENOCIDA U DONJOJ GRADINI! Vučić: Mali ponositi, srpski narod pokazaće kako izgleda OSTRVO SLOBODE u Evropi

Politika

'U PRAVU JE PREDSEDNIK VUČIĆ' Dodik u Donjoj Gradini: Njima ne treba jaka Srbija, zamislili su da bude slaba - Na delu je obojena revolucija, oni neće

Politika

Ministarka Mesarović povodom Dana sećanja na žrtve zločina genocida: Čuvaćemo dostojanstvo nevino postradalih