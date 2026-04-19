Dačić na Danu sećanja na žrtve genocida NDH: Na ovom mestu je ljudska istorija ispisala najmračnije stranice (FOTO)

Obeležavanje Dana sećanja na žrtve zločina genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini nosi poruku pijeteta, nezaborava i opomene, ističe ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.

- Na tom mestu gde je ljudska istorija ispisala najmračnije stranice, gde je pokušano zatiranje čitavih naroda samo zbog njihovog imena, vere i porekla, činjeni si najmonstruozniji zločini nevinom srpskom, jevrejskom i romskom narodu - napisao je Dačić na svom Instagram profilu i dodao:

- Sećanje posvećujemo i onima koji su bili krivi samo zato što su se rodili. Stradalo je preko 20.000 dece. Svako dete čiji je život ovde ugašen, predstavlja ranu na srcu našeg naroda koja nikada neće sasvim zarasti. - Republika Srbija i Republika Srpska su jedinstvene u očuvanju istine, nikada neće dozvoliti relativizaciju zločina i umanjivanje broja žrtava. Naša je dužnost da pamtimo, da nikada ne zaboravimo, da govorimo istinu o jasenovačkim mučenicima i da je čuvamo - kaže Dačić i dodaje:

- Neka im je večna slava i mir.

Autor: A.A.