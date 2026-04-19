Vučićević podsetio na skandalozni detalj o blokaderki sa Medicinskog fakulteta: U 'HIT TVITU' otkrio kako je prevarila sistem

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević je gostujući u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink, govorio o situaciji na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Vučićević je komentarisao blokaderku Lenu sa Vračara i istakao da je ona fakultet upisala na prevaru.

- Ova devojčica je glavna administratorka naloga sa kojeg se vređa...a ona je upisala fakultet na prevaru i ona kao takva je sebe proglasila za elitu, a Miloša Pavlovića za ćacija - naveo je Vučićević.

Kako kaže, blokaderi su na jednoj katedri odlučili da profesoru Rakiću ne produže potvrdu o radu, i to jer kažu da je ćaci.

- Jedini profesor na Pravnom koji ima diplomu sa Sorbone - istakao je Vučićević i dodao da sve te blokadere sa Medicinskog treba pohapsiti.

Podsećamo, Lena S., blokaderka sa Medicinskog fakulteta zapala je u žižu javnosti nakon haosa koji je tamo izbio - jer upravo ona policiji nije dozvolila da uđu u zgradu fakulteta, gde su blokaderi uništavali inventar i nasrtali na studente neistomišljenike i profesore.

